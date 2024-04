Les Pelicans ont leur destin en main

La victoire, avec la manière et les muscles, face aux Suns avait déjà été un grand pas en avant pour les Pelicans dans cette fin de saison. Celle face aux Blazers, combinée au revers de Phoenix face aux Clippers, est décisive. En effet, New Orleans passe ainsi devant Kevin Durant et sa bande et prend la sixième place de la conférence Ouest.

Le calcul est désormais simple : si les Pelicans gagnent tous les matches restants (face aux Kings, Warriors et Lakers), alors la franchise de Phoenix ne pourra pas les rejoindre. Willie Green et ses joueurs seront donc qualifiés directement pour les playoffs, sans passer par la case « play-in ».

Avoir son destin entre les mains, c’est forcément plus plaisant. Même s’il ne faut pas aller trop vite. « Évidemment qu’on a ça en tête », confirme le coach. « Mais en face de nous, il y a déjà le match contre Sacramento. On doit le préparer et tout donner. Les joueurs le savent, on en parle, mais je ne veux pas en faire trop sur cette question. Soyons concentrés sur le prochain match. »

La barre des 50 victoires en ligne de mire

Pour l’anecdote, les Pelicans pourraient, s’ils gagnent les trois derniers matches, établir le deuxième meilleur bilan de leur histoire. Les 50 victoires de cet exercice prendraient place derrière les 56 succès de Chris Paul, David West et les autres en 2007/08, époque Hornets.

Mais pour l’instant, l’essentiel, ce sont les playoffs et le prochain match donc, face aux Kings. Un succès et c’est l’assurance de terminer au moins à la septième place de l’Ouest.

« C’est la priorité. On a un bon adversaire qui arrive, Sacramento, et on doit gagner ce match », annonce CJ McCollum. « Ensuite, on verra où on en est. Je pense que l’objectif principal, c’est d’aller en playoffs, d’essayer d’aller chercher les 50 victoires et de nous donner cette opportunité de se reposer quelques jours pendant que les autres s’affrontent. »

Ce sera aussi un grand moment pour la franchise, qui n’a joué les playoffs que trois fois depuis une décennie : en 2015, 2018 (ils passeront alors le premier tour) et enfin 2022.