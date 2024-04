Pour le Thunder, les playoffs ne se préparent pas à la dernière minute

Malgré lui, la semaine passée, Mark Daigneault a profité de plusieurs absences pour effectuer de nombreux essais. Assuré de finir dans le Top 3 de sa conférence, le Thunder ne connaît pas encore son adversaire au premier tour. L’effectif est inexpérimenté, et cette saison marque le retour de la franchise d’Oklahoma City en playoffs après trois années d’absence. En fait, seuls Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort étaient présents lors de la dernière campagne. Quant à Mark Daigneault, il était là comme assistant, et il veut maîtriser un maximum de paramètres.

« C’est toujours fascinant pour moi quand on entre dans une série avec une équipe, car on les joue jusqu’à sept fois. La série en elle-même, et la façon dont elle se déroule, vous oblige à vous ajuster et parfois elle oblige les équipes à s’adapter à des choses qu’elles n’ont jamais faites auparavant » rappelle Mark Daigneault. « Cela a toujours été bizarre pour moi. C’est comme si on ne voulait pas se retrouver dans une situation où nous devons nous adapter à quelque chose à laquelle nous n’avons jamais été confrontée. On apprécie de savoir ce qui nous attend, et on essaie d’être proactifs à cause des playoffs. »

82 matchs pour faire ses gammes

Voilà pourquoi la préparation du Thunder n’a pas commencé la semaine passée. L’ancien assistant de Billy Donovan a plusieurs fois changé ses rotations. Au cours de la saison, il avait notamment modifié les retours en jeu de Shai Gilgeous-Alexander, aligné des cinq plus grands avec Chet Holmgren ou fait jouer des cinq avec plus de shooteurs aux côtés de son leader. Il a fallu aussi intégrer de nouveaux joueurs, comme Gordon Hayward.

« Tout le monde parle de la préparation pour les playoffs, mais la meilleure préparation, ce sont les 82 matchs » précise Mark Daigneault. « Ce qui permet de garder ses habitudes en playoffs, et ainsi de terminer ce travail. Nous sommes toujours une équipe en développement, nous ne pouvons pas laisser passer les opportunités de nous améliorer. On en termine ainsi avec notre préparation, on affine notre palette, et on s’appuie sur les habitudes développées. Pour faire en sorte que lorsque les playoffs arrivent, on soit l’équipe la plus aboutie possible. »

Il reste quatre matchs au possible « Coach Of The Year » pour préparer au mieux son équipe, et la bonne nouvelle, c’est que Shai Gilgeous-Alexander va reprendre normalement.