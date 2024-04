Place à la Puma All-Pro Nitro « Superstition » !

Décidément, la « All-Pro Nitro » est LE modèle du moment ! La paire sortie en début de saison n’en finit plus de garnir sa collection désormais déclinable en seize coloris ! Fin mars avait déjà été l’occasion de mettre en avant un partenariat inédit avec Basket4Ballers pour la sorties des modèles « Joker » puis « Unexpected Joker », dévoilé en exclusivité par Nadir Hifi en Betclic Elite avec le Paris Basketball.

On continue donc ce mois-ci avec la All-Pro Nitro « Superstition », un modèle un poil plus classique avec deux teintes de bleu pour orner la tige. Le bleu plus clair fait d’ailleurs penser à celui de la « Unexpected Joker », et lui donne également un petit côté « UNC », avec pour contraste un bleu plus foncé, et des touches de blanc pour faire ressortir les logos Puma, l’inscription « All-Pro Nitro » et compléter la semelle intermédiaire. Les bandes Formstrip, qui agissent sur le maintien, ressortent également en blanc.

La Puma « All-Pro Nitro » Superstition est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. Les versions « Joker » et « Unexpected Joker » sont également à retrouver sur Basket4Ballers, respectivement à 140 et 145 euros.