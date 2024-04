Doc Rivers : « Perdre contre trois équipes très mauvaises est inexcusable ! »

Depuis que Doc Rivers a pris les commandes des Bucks, l’équipe affiche un bilan négatif : 15 victoires pour 16 défaites. La greffe n’a pas pris, et ce mois d’avril tourne au cauchemar avec cinq défaites en six matches, dont trois d’affilée face à des formations en vacances : les Wizards, les Grizzlies et les Raptors.

« Les trois dernières défaites sont contre des équipes très mauvaises, et pour moi, c’est inexcusable. Pour nous tous ! » lâche Doc Rivers en conférence de presse. « Je suis frustré. Et ils sont frustrés. Je pense que c’est une bonne chose. Mais cela ne mènera nulle part. La frustration ne mène nulle part. Nous devons nous efforcer de surmonter cette épreuve. On le sent. On le sent littéralement. On le sent pendant le match. Et il faut en passer par là. Je suis passé par là. Je les ai vécues. Et vous devez vous en sortir. Même l’un des arbitres me l’a dit : « On peut ressentir un poids sur ton équipe en ce moment ». J’ai dit oui. Et ça arrive. Mais nous devons rester nous-mêmes à travers cela ».

La frustration monte…

La défaite de cette nuit est d’autant plus « inexcusable » qu’elle est concédée face aux Raptors, qui restaient sur 15 défaites de suite ! Certes, Giannis Antetokounmpo était ménagé, mais Damian Lillard effectuait sa rentrée, et Khris Middleton était là. L’ailier All-Star a manqué le panier de la gagne, mais les Bucks ne méritaient pas de gagner.

« Perdre trois matches d’affilée de cette manière et face à ces équipes-là, c’est frustrant », confirme Khris Middleton. « On ne veut pas manquer de respect aux adversaires, mais quand on y pense, on devrait être capable de gérer ces équipes. Surtout vu nos objectifs. On se bat pour le but ultime. C’est donc frustrant d’avoir perdu ces trois matches, de ne pas avoir réussi à faire le break, mais nous devons aussi trouver des moyens de nous améliorer, de nous préparer à jouer contre ce type d’équipes. »

Alors que les Bucks n’ont besoin que d’une victoire pour se qualifier en playoffs, les voilà obligés de surveiller ce qui se passe derrière eux. Si les Cavaliers ne sont pas au mieux, en revanche, ça klaxonne fort derrière, et si Milwaukee continue de perdre, l’équipe pourrait descendre beaucoup plus bas.

Lillard a déjà connu de telles périodes

« C’est frustrant parce que nous sommes bien meilleurs que ça. Il ne faut pas enlever quoi que ce soit à ces équipes, parce que ça reste des équipes NBA, et si vous laissez les gars prendre confiance, cela peut devenir dangereux et c’est ce qui s’est passé dans les trois matchs » analyse Lillard. « Au final, j’ai le sentiment que nous valons bien mieux que cela. Nous sommes une équipe plus mature et plus responsable que ce que nous avons montré. Mais cela fait partie du jeu. Personne ne veut l’entendre. Mais cela fait partie du jeu. »

Et puis Lillard est déjà passé par ces moments de doute avec les Blazers, et notamment en fin de saison. Et si c’était un mal pour un bien avant d’attaquer les playoffs ?

« J’ai l’impression que c’est le genre de difficulté qui soude une équipe… Je viens de dire à Brook (Lopez) que je n’avais jamais perdu trois matches de suite contre les pires équipes de la ligue. En revanche, j’ai vécu une expérience similaire à plusieurs reprises, en fin de saison, et je me disais : « Qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qui se passe ? » Je pense que nous avons tous déjà connu ça. Mais ce n’est pas un manque d’effort ou d’attention. On a juste l’impression que les choses ne vont pas dans notre sens en ce moment. Nous savons de quoi nous sommes capables. Nous savons que c’est inacceptable. Mais ce n’est pas comme si nous pouvions revenir en arrière et changer la donne à ce stade, alors nous devons nous ressaisir. Nous devons donner le maximum avant la fin de la saison ».