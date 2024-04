Le Thunder glisse encore chez les Pacers

Indiana continue de s’accrocher au Top 6 de la conférence Est avec ce nouveau succès face à un Thunder diminué. Un succès qui rapproche les Pacers des playoffs avant d’affronter Miami ce dimanche. La rencontre a toutefois été disputée et il a fallu un tandem Haliburton-McConnell inspiré pour prendre le meilleur.

Le Thunder a donné le ton en alignant un 13-2 alimenté par le trio Giddey-Dort-Holmgren, forçant Rick Carlisle à arrêter le jeu (13-22). L’entrée de la « second unit » a alors replacé les locaux dans le droit chemin, avec la triplette Sheppard-Toppin-Smith parfaitement servie par un TJ McConnell fidèle à lui-même, hyperactif (31-32). Le meneur a poursuivi son œuvre avec deux paniers puis trois passes pour les 3-points de Doug McDermott et Ben Sheppard puis le dunk de Jalen Smith (47-37).

TJ McConnell, l’hyperactif

Quelques instants plus tard, alors qu’OKC avait à son tour réalisé les bons ajustements avec ses joueurs du banc pour revenir à -1 sur un 2+1 de Lindy Waters III (47-46), c’est Tyrese Haliburton qui a pris le relais de TJ McConnell. Le leader d’Indiana a distribué trois passes décisives pour les 3-points d’Andrew Nembhard, Myles Turner par deux fois et Aaron Nesmith (59-47). Les deux « and-one » de Pascal Siakam et Jalen Smith, encore servis par Tyrese Haliburton, ont ensuite maintenu les Pacers à l’abri jusqu’à la pause (69-59).

Dans un match de traînards, les joueurs du Thunder ont tenu tête à un Pascal Siakam agressif pour revenir à nouveau, jusqu’à -2 suite à un 12-2 marqué par les 3-points de Kenrich Williams et Chet Holmgren (82-80).

Le duo McConnell-Haliburton a uni ses forces pour relancer la machine, avec trois passes et quatre points du premier tandis que le second s’est fendu de deux flèches à 3-points dont une au buzzer du troisième quart pour redonner 11 longueurs d’avances à Indiana (100-89).

TJ McConnell s’est ensuite assuré de sécuriser la victoire en participant activement à un 11-2 libérateur (111-93). Aaron Nesmith de loin et Pascal Siakam d’un joli dunk en contre-attaque ont ensuite mis fin au suspense, permettant aux Pacers de s’imposer 126-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR.

– L’impact de TJ McConnell. Son +/- de +22 en dit long sur son influence sur la rencontre. Son entrée a complètement revitalisé sa formation et ses passages ont été très précieux, jusqu’en fin de troisième quart-temps où il a contribué à tirer les siens d’affaire aux côtés d’un Tyrese Haliburton également en mode chef d’orchestre. À eux deux, les TJ McConnell et Tyrese Haliburton ont distribué 21 des 30 passes décisives des Pacers cette nuit. Toujours aussi agressif, il a fait les bons choix pratiquement à chaque fois. Vraiment un remplaçant +++ pour Rick Carlisle.

– OKC trop timide sans Shai. Difficile pour le Thunder de s’adapter à la vie sans son leader Shai Gilgeous-Alexander et l’un de ses principaux lieutenants, Jalen Williams. Corrigés à Boston lors du match précédent, les hommes de Mark Daigneault n’ont pas été en mesure de compenser sur la durée même s’il y a eu de bonnes séquences. On ne remplace pas un tel duo comme ça… et la première place de la conférence Ouest s’éloigne.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.