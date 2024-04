Al Horford veut voir Jaylen Brown dans une All-Defensive Team

« Je vais devoir commencer à mener ma propre campagne pour le premier cinq défensif, mais c’est cool. » Depuis cette déclaration avec un poil d’agacement en date de décembre dernier, la campagne de Jaylen Brown semble avoir fait son chemin. Et il n’est finalement pas seul à faire la promotion d’une telle nomination.

Exemple chez Al Horford, lui-même désigné dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs en 2018. « Il inspire le reste d’entre nous parce qu’il en fait beaucoup en attaque et il veut assumer ses responsabilités en défense. Beaucoup de gars disent qu’ils peuvent relever ces défis mais il fait face à tous types de joueurs. Il défend sur Steph Curry, Zion… », commence à énumérer le vétéran des Celtics.

Un Zion Williamson face auquel l’ailier de Boston a bataillé il y a quelques jours. Si le buffle des Pelicans a tout de même inscrit 25 points, Jaylen Brown n’a pas eu à rougir de la résistance défensive offerte. Après cette victoire, durant laquelle Boston avait limité La Nouvelle-Orléans à 92 points, l’ailier rappelait avoir déjà l’habitude de défendre sur des joueurs plus costauds que lui en raison des changements défensifs.

« J’ai défendu sur des gars comme KP (Kristaps Porzingis), Anthony Davis, et c’était même le genre de ‘matchup’ au début de ma carrière. J’ai toujours eu la polyvalence défensive pour faire les deux. … Donc je pense que ce n’est pas différent de ce que je faisais au début de ma carrière, mais à un niveau plus élevé », livrait-il au sujet de la variété de profils de joueurs défendus.

Le départ de Marcus Smart a joué

Jaylen Brown admettait tout de même qu’un duel face à un tel phénomène physique pouvait laisser des traces : « Il faut être assez fort pour prendre la première secousse, mais il faut aussi être assez rapide pour rester devant lui, ce qui en fait un duel compliqué. On ne voit pas beaucoup de gars comme Zion dans le monde. »

Comme on ne voit pas beaucoup de joueurs capables de tourner à 23 points de moyenne, tout en se coltinant des joueurs plus grands et physiques ou plus petits et vifs que lui. Mais comme il le dit, Jaylen Brown a voulu mettre l’accent sur cette dimension défensive depuis le début de la saison. Un changement d’approche qui s’imposait avec le départ de Marcus Smart vers Memphis.

« Je pense que j’ai toujours été un bon défenseur. Mais au fil des années, on a eu des joueurs qui s’occupaient de la majorité des duels comme Smart. Cela m’a permis de me sentir un peu à l’aise. Cette année, je voulais insister à nouveau sur le fait que j’allais être celui qui allait s’occuper de ces duels. Quel que soit mon état d’esprit, la défense a toujours été au rendez-vous cette saison », juge-t-il après la victoire face au Thunder.

En conséquence, Al Horford se montre formel : « En toute impartialité, il fait très clairement partie du premier cinq défensif. Vous regardez ce qu’il fait individuellement et l’impact qu’il a sur le plan défensif. Nous possédons l’une des meilleures défenses, nous avons le meilleur bilan. Il mérite d’être dans cette position. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 61 27 50.6 42.1 89.3 1.3 5.2 6.5 2.6 1.5 0.6 0.7 1.0 8.6 Total 1074 32 51.3 37.9 76.1 1.9 6.0 8.0 3.3 2.2 0.8 1.4 1.2 13.2

