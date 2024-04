Pour le MVP 2024, la presse US penche pour Nikola Jokic

Déjà leader du sondage réalisé par ESPN en février, Nikola Jokic a enfoncé le clou. En effet, les 100 journalistes interrogés par nos confrères estiment désormais qu’il va bien remporter le trophée de MVP de la saison régulière avec une large avance (plus encore qu’il y a deux mois) devant Shai Gilgeous-Alexander.

85 journalistes ont ainsi donné la première place au pivot des Nuggets, contre seulement 10 pour le meneur de jeu du Thunder. Au final, le MVP 2021 et 2022 récolte 953 points, très loin devant les 626 de « SGA ».

Luka Doncic sur le podium

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Luka Doncic, avec ses 493 points. La star des Mavericks devance Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum. Jalen Brunson grimpe lui à la sixième place, devant Anthony Edwards, avant que Kawhi Leonard, Domantas Sabonis et Jaylen Brown ne ferment la marche.

ESPN confirme ainsi les tendances des bookmakers, du site de la NBA, de Basketball-Reference ou encore de notre « course au MVP », qui tous penchent pour un nouveau sacre de Nikola Jokic. Ce serait son troisième trophée de MVP de la saison régulière en quatre saisons.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 72 35 57.9 34.6 82.3 2.8 9.4 12.3 9.0 2.4 1.3 2.9 0.9 26.1 Total 668 31 55.7 34.8 82.8 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.