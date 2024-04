Donovan Mitchell hausse le ton à Cleveland

Il y a eu un avant et un après All-Star Game pour les Cavaliers. Alors que Cleveland semblait lancé avec un premier mois et demi quasi parfait pour débuter 2024, les Cavaliers patinent depuis, malgré les retours de blessure de Darius Garland ou Evan Mobley. La prestation des Cavs dimanche sur le parquet de Denver, pour une large défaite 130-101 chez le champion en titre a un peu plus étalé la marge qui sépare aujourd’hui le 3e de l’Est du sommet de la ligue. Et cela ne plaît pas du tout à Donovan Mitchell.

Alors que son équipe avait débuté piano la saison, l’ancien du Jazz avait demandé de la patience. Les 23 victoires en 28 matchs entre fin décembre et mi-février lui avaient donné raison, mais voilà que les Cavaliers sont retombés dans leurs travers, entre manque de rythme et apathie au rebond (51 à 28 pour Denver dimanche).

« Je vous ai dit en début de saison que si nous avions un problème au stade actuel de la saison, alors là ce serait un problème » a déploré Donovan Mitchell. « Cela ne peut pas arriver. Je peux dire tout ça maintenant, on doit trouver une façon de comprendre ce qui se passe. On doit revoir le match en vidéo et retrouver ce que nous savons faire. Mais cela ne peut plus se produire. On est en avril. On est en avril, bordel. On doit comprendre. »

Mitchell au fond du trou, les Cavs avec

Dans les Rocheuses, les Cavaliers ont été loin du compte, parfois même perdus, comme si leurs repères s’étaient envolés. « Les Nuggets ont l’air en harmonie, ils comprennent et croient en leur système » a résumé l’entraîneur de Cleveland JB Bickerstaff. « C’est quelque chose sur lequel nous travaillons. »

Comme son acolyte Darius Garland, incroyablement timide (5 points à 2/8), Donovan Mitchell est également passé au travers à Denver, toujours gêné par son masque après sa fracture du nez. Avec 13 points à 3/12, deux jours après avoir signé 12 unités à 4/13, l’arrière a vécu une série de cinq derniers matchs sans atteindre les 20 points, du jamais-vu pour lui depuis sa saison rookie entre le 15e et le 19e match de sa carrière !

« Je bosse pour revenir à plein régime. C’est naturel, je ne suis pas inquiet à propos de ça. Je continue simplement à répéter les efforts et construire la confiance mentale dans cette période. Je vais bien au final. Je dois mieux jouer, on doit tous mieux jouer. Je ne vais pas m’asseoir et pointer du doigt cette excuse. Tout le monde doit voir les choses comme ça. Mais c’est avril… On doit être meilleur. »

Son coach JB Bickerstaff a d’ailleurs admis qu’il faudrait sans doute un peu de temps à sa star pour qu’elle « trouve son rythme à nouveau » après avoir tout de même manqué 15 des 22 derniers matchs des Cavaliers.

Du temps, la franchise de l’Ohio commence néanmoins à en manquer pour conserver sa place sur le podium de l’Est. Les Knicks n’ont plus qu’une victoire de retard, alors que le Magic n’a qu’une défaite et demie à combler. Le calendrier n’est pas des plus cléments avec un « road trip » à l’Ouest débuté à Denver et qui va se poursuivre notamment à Phoenix et contre les deux franchises de Los Angeles. Avant cela, le retour de Donovan Mitchell à Salt Lake City mardi lui permettra peut-être de retrouver de sa superbe en attaque.