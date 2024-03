Les Spurs de Victor Wembanyama devraient bien disputer deux matchs à Paris en 2025

Tony Parker avait déjà vendu la mèche et Le Parisien confirme que la NBA a bel et bien acté une double dose de Victor Wembanyama et des Spurs, l’an prochain, avec deux « NBA Paris Game » en une semaine.

Les représentants de NBA Europe étaient ainsi à Paris hier, pour le quart de finale de l’EuroCup entre le Paris Basket et Badalone, profitant de leur passage dans la capitale française pour finaliser l’accord.

Les deux rencontres devraient toutefois avoir lieu à l’Accor Arena de Bercy, qui peut accueillir jusqu’à 15 000 personnes en configuration basket, l’option de la Paris La Défense Arena de Nanterre, et ses 30 000 places, semblant donc écartée. Cela fait toutefois une double dose de NBA pour les fans français, possiblement le jeudi et le samedi, avec la possibilité que ça tire (un peu) les prix des places vers le bas…

Un vrai souci de calendrier pour insérer cette longue escale à Paris

Reste à déterminer l’adversaire de San Antonio pour ces rencontres françaises. On rappelle que L’Equipe avait annoncé que les Pacers de Tyrese Haliburton tenaient la corde pour cette double confrontation parisienne.

Pour les Spurs et l’équipe qu’ils affronteront, cela fera en tout cas une longue escapade parisienne. Car si les matchs ont bien lieu le jeudi et le samedi, en prenant en compte les trajets en avion et la récupération nécessaire par rapport au décalage horaire, on parle potentiellement d’une semaine hors des États-Unis. En plein cœur du marathon de la saison régulière, ce n’est vraiment pas simplement à organiser. Les « doubles affiches » au Japon, dans les années 1990, avaient ainsi toujours lieu au tout début de la saison, justement pour éviter ces difficultés.