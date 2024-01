Deux NBA Paris Game en 2025 ?

Alors que l’ambiance n’était clairement pas au rendez-vous pour cette 3e édition du NBA Paris Game, Adam Silver était plus que satisfait de ce passage annuel en France. La NBA a renforcé son partenariat avec la FFBB et la LNB, et plus que jamais, la France est le marché numéro 1 en Europe. Et ce tristounet Cavaliers – Nets ne devrait pas entamer cet engouement puisque l’arrivée de Victor Wembanyama aux Spurs offre de nouvelles possibilités de croissance.

Pour preuve, le grand patron de la NBA n’exclut pas une double dose de « Wemby » en janvier 2025, puisqu’on évoque très sérieusement une opposition entre les Spurs et les Pacers pour le NBA Paris Game 2025.

« Nous envisageons d’organiser davantage de matches. En termes d’efficacité, et vu l’ampleur de l’opération qui consiste à faire venir deux équipes ici, nous discutons avec des équipes qui, une fois sur place, pourraient éventuellement jouer un deuxième match l’une contre l’autre avant de retourner aux États-Unis. C’est quelque chose que nous envisageons même pour la saison prochaine. »

Qu’en pense Victor Wembanyama, interrogé sur cette possibilité de jouer à Paris en 2025 ? « Si c’est le cas, je me sentirai très, très chanceux », a-t-il répondu. « Ce sera vraiment spécial, et je pense que nous aurons l’avantage du terrain. Ce sera probablement l’un des matchs les plus intenses et les plus importants de ma vie si cela se produit. »

Et bientôt un All-Star Game ou un Final Four ?

Ce qui signifierait que les Spurs et les Pacers, qui ne s’affrontent que deux fois par an, effectueraient leurs deux matches à Paris. Ce qui, du même coup, priverait les fans des Pacers de la venue de Victor Wembanyama au Bankers Life Fieldhouse.

Adam Silver a aussi été questionné sur la possible organisation d’un All-Star Game ou du Final Four du tournoi NBA à l’étranger.

« L’organisation de matchs ici, d’un All-Star Game ou d’un Final Four est une possibilité que nous continuons d’envisager » assure-t-il, avant tout de même de rappeler les obstacles. « Même pour le Final Four à Las Vegas, c’est toujours un peu un casse-tête en termes de calendrier, en raison des journées qu’il faut retirer de notre calendrier et de la façon dont nous reprogrammons les matchs pour les équipes qui ne franchissent pas la deuxième phase du tournoi. Les déplacements en Europe, ailleurs ou en dehors des États-Unis ne feraient que compliquer les choses. »

En fait, il ne voit qu’une solution : l’éclosion des avions supersoniques ! « J’ai lu, à propos d’un commentaire que j’ai fait hier, qu’une nouvelle génération d’avions à réaction supersoniques était en train de voir le jour. Franchement, s’il fallait trois heures ou deux heures et demie au lieu de sept heures ou huit heures, cela changerait aussi notre capacité à nous déplacer d’un continent à l’autre. »