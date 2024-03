Les dégâts du jeu à deux entre Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo

« Il était en train de crier ‘La balle ! La balle ! La balle !’ Quand un gars comme lui crie pour avoir la balle, il faut la lui donner. » Alors Giannis Antetokounmpo a transmis le cuir vers Damian Lillard. Le ballon venait pourtant de faire le chemin inverse après le « pick-and-roll » entre les deux hommes.

Mais le meneur des Bucks était tellement chaud qu’il s’est débarrassé du marquage de Norman Powell pour être servi sur un « handoff » du Grec. Il pouvait alors s’élever et, malgré deux bras adverses, convertir à 3-points pour offrir 10 points d’avance aux Bucks sur le parquet des Clippers, avec une bonne minute à jouer.

À l’instar de cette séquence, les deux hommes ont passé la majorité de leur soirée de dimanche à jouer directement ensemble. Avec un effet instantané sur la feuille de statistiques : 35 points (11/19 dont 7/13 de loin) et 11 passes pour le meneur ; 34 points (12/24) et 10 passes pour l’intérieur, sans oublier 7 rebonds à chacun. Les deux hommes avaient déjà terminé en double-double, à la passe, deux soirs plus tôt face aux Lakers.

Giannis and Dame are the first duo in NBA HISTORY to have 20+ PTS and 10+ AST in back-to-back games. — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2024

Que penser de ce jeu à deux entre All-Stars ? Damian Lillard a le sentiment qu’il s’améliore. « Au début de la saison, beaucoup de gens voulaient que le déclic se produise tout de suite. Mais à chaque fois que vous mettez ensemble deux gars qui ont toujours pris des décisions, qui ont toujours eu le ballon dans les mains pendant des années et des années, il faut du temps pour apprendre à jouer l’un avec l’autre, et l’un pour l’autre », juge l’ancienne star des Blazers.

Le meneur considère que son coéquipier et lui communiquent davantage, sur leurs attentes mutuelles, et se comprennent également « de mieux en mieux. Et grâce à cela, je suis capable d’aller à certains endroits et de l’utiliser contre la défense et vice-versa. Avec le genre d’attention qu’on génère […] et quand l’aide se déplace pour défendre celui d’entre nous qui se retrouve avec la balle, alors le gars suivant peut obtenir un tir propre. »

Un travail constant à l’entraînement

Exemple récent avec Pat Connaughton, auteur de 17 points face aux Lakers, profitant notamment des caviars du Grec en sortie de « pick-and-roll » avec son meneur. Un jeu à deux largement préconisé par Doc Rivers depuis son arrivée. Ce cap fixé est tel que l’équipe en rigole à l’entraînement.

« L’équipe se moque parfois lors de la séance de tirs : Doc nous met d’un côté du terrain et met tous les autres de l’autre côté. Et il va dire genre ‘Très bien, Giannis, pose l’écran… Renvoie-le… Maintenant dribble vers Dame… Dame, renvoie-le…’ On fait des allers-retours pendant 15 secondes […] Il fait en sorte qu’on joue l’un pour l’autre », rapporte Damian Lillard quand son compagnon laisse entendre que ce travail à deux n’était pas vraiment d’actualité plus tôt dans la saison.

« Avant, je pense qu’on imaginait que cela allait être, (Dame) sort du ‘pick-and-roll : ‘Boom. J’ai trouvé Giannis, il va faire son truc. Si Giannis n’est pas là, je vais tirer.’ Maintenant, on y travaille. On est plus patients. On ne se contente pas d’en parler, on s’entraîne. Il y a eu beaucoup d’entraînements où Dame, toute l’équipe et moi avons fait du cinq contre (zéro) pendant cinq minutes d’affilée, juste Dame et moi à faire des passes, re-passes, passes, re-passes », témoigne ainsi le Grec.

Selon le double MVP, ce travail est désormais visible sur le parquet. Et n’est sans doute pas anodin à la bonne forme de l’équipe de Milwaukee qui reste sur sept victoires en neuf matchs depuis le All-Star Game.