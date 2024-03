Tobias Harris retrouve des couleurs

Dans le dur en février, Tobias Harris accueille le mois de mars avec plaisir puisqu’il est bien plus efficace depuis trois jours. Après avoir inscrit 31 points contre les Hornets, il a confirmé avec 28 dans la victoire à Dallas. Les deux fois avec de bons pourcentages : 13/19 dans le premier match, 11/19 dans le second.

De plus, ses 8 points en dernier quart-temps ont été précieux pour résister aux tentatives de Luka Doncic et Kyrie Irving. « Il fait une grosse différence », se réjouit Nick Nurse. « Mais, on l’a vu, il prend vite ses décisions et ça montre qu’il fait les bonnes lectures, sans hésiter, et on a besoin de ça. »

Et sans perdre des ballons. L’ancien du Magic n’a gâché qu’une seule possession dans le Texas et aucune face aux Hornets. Sans déchet dans son jeu, il affiche ainsi 29.5 points de moyenne à 63% de réussite au shoot et 57% à 3-pts dans les deux victoires des siens.

L’apport positif de Kyle Lowry

« Tobias a été Tobias. Les mauvaises passes, ça arrive. Il reste calme malgré tout. C’est un leader. Il a été excellent depuis deux matches », constate Tyrese Maxey. « Tobias est un professionnel. Un vrai pro », ajoute Kelly Oubre Jr. « Il vient bosser chaque jour, il monte en pression en ce moment et c’est nécessaire. »

Tobias Harris est-il sorti tout seul du trou ou a-t-il été aidé ? En effet, ce n’est peut-être pas un hasard s’il a enchaîné deux bons matches alors même que Kyle Lowry est titulaire depuis deux rencontres justement.

« Il fait les actions qui permettent de gagner les matches, celles qu’on déteste quand on est son adversaire », décrivait Tobias Harris, en parlant de l’ancien joueur de Toronto, après le succès face aux Hornets. « Il est précieux, il calme le groupe de temps en temps, nous met en place, s’assure qu’on est bien organisé. C’est énorme et ça m’aide pour mon jeu. Je suis un joueur de structure, de cadre et avoir un joueur qui peut nous mettre en bonne position, avec le bon équilibre et le bon rythme, pour moi, et pour le groupe, c’est essentiel. »

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.5 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.1 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 21.0 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.6 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.3 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHL 53 34 49.8 35.1 89.9 1.1 5.0 6.1 3.3 1.7 1.0 1.4 0.6 17.5 Total 880 32 47.9 36.8 83.5 1.0 5.1 6.2 2.4 2.0 0.8 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.