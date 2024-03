Tyrese Maxey – Kyle Lowry, une formule payante pour le cinq des Sixers ?

Tyrese Maxey a effectué la remise en jeu ligne de fond vers Kyle Lowry. Ce dernier a rendu le cuir à son coéquipier dans le corner, pour un tir primé important, à quelques minutes de la fin de la rencontre face aux Hornets.

Ce vendredi, les deux hommes ont été alignés ensemble dans le cinq majeur des Sixers. Une première depuis l’arrivée du vétéran, venu du Heat, après avoir été coupé par la franchise de Charlotte justement. L’expérience, terminée sur une victoire de sept points, a été plutôt concluante.

« Il été excellent, ça a permis à Tyrese de jouer sans ballon, de faire d’autres choses. Je pense que ça aide dans tous les cas, Kyle a fait beaucoup de très bons choix. Combien de passes décisives a-t-il délivrées ce soir ? C’est pas mal. Il met la balle dans la peinture, il a rentré quelques tirs à 3-points et il a organisé des choses comme ça », décrit Nick Nurse, qui n’exclut donc pas de reconduire l’expérience.

« Il a été très bon. C’était très sympa. C’est un autre gars qui peut porter le ballon et parfois jouer sans, donc c’est génial », apprécie Tyrese Maxey, qui a terminé avec 33 points. Celui-ci retrouve un peu de la configuration précédente, avec James Harden comme principal porteur de balle. Avec Kyle Lowry, qui a bien moins besoin du cuir que le barbu, Tyrese Maxey peut à nouveau glisser sur le poste d’arrière et se concentrer sur le « scoring ».

La confiance de Nick Nurse

On a ainsi vu le joueur de 37 ans démarrer plusieurs phases de transition avec des passes de relance vers son coéquipier aux jambes plus fraîches pour aller de l’avant.

« Le coach m’a toujours fait confiance, notre relation est ancienne. C’est beaucoup plus facile quand […] celui-ci te fait confiance pour trouver les autres et que les joueurs te font confiance. On a de grands joueurs dans ce vestiaire, de grands talents. Mon travail consiste à leur faciliter la tâche », lâche Kyle Lowry.

Le champion avec les Raptors en 2019, aux côtés de Nick Nurse, s’est offert son premier double-double à la passe de la saison face aux Hornets : 15 points (5/9 aux tirs dont 3/6 de loin), 10 passes et 6 rebonds en 36 minutes.

Tyrese Maxey ne sera peut-être pas le seul gagnant de cet ajustement. À la peine ces derniers temps, Tobias Harris s’est retrouvé durant ce match en signant 31 points et 12 rebonds. « Quand il est dans l’équipe adverse, tu le détestes, mais ce sont des actions de gagnant. Il a été très, très bon pour nous et il a calmé le groupe de temps en temps. Il nous a permis d’atteindre le niveau qu’on voulait et de nous assurer qu’on était bien organisés, ce qui est très important pour nous », juge l’ailier.

Déjà membre de l’équipe l’année où Kyle Lowry, Kawhi Leonard et les Raptors, en route vers leur titre, avaient sorti les Sixers en playoffs, Tobias Harris dit avoir besoin de ce genre de profil de joueur : « Je suis un gars structuré, quand (Lowry) peut être dans le cinq, mettre les gars en bonne position pour qu’on ait un bon équilibre et un bon rythme, c’est important pour moi personnellement, mais aussi pour tout le groupe qui joue. »