La démonstration de Victor Wembanyama face aux Pacers !

Humiliés à Indiana lors du premier match entre les deux équipes (-41, 152 points encaissés), les Spurs de Victor Wembanyama sautent à la gorge de leurs adversaires ce dimanche soir. Les Pacers ratent tout (31% aux tirs, 8% à 3-points) et Devin Vassell (17 points, 9 rebonds, 5 passes) permet aux Spurs de faire la course en tête. Il faut la rentrée de T.J. McConnell, auteur de la moitié des points de son équipe en premier quart-temps, pour qu’Indiana limite la casse (26-16).

Les réveils de Pascal Siakiam (21 points, 8 rebonds) et de Bennedict Mathurin (13 points) permettent cependant aux Pacers de revenir dans le match. Un 11-2 en fin de deuxième quart-temps les ramène à -1 (49-48), mais un 3-points de Victor Wembanyama, omniprésent des deux côtés du terrain en première mi-temps, garde les Spurs devant au score (52-48).

« Wemby » sort le très grand jeu !

Jusqu’ici discrète, la paire Tyrese Haliburton (12 points, 8 passes) – Myles Turner pointe le bout de son nez après la pause et un 9-2 donne l’avantage aux Pacers pour la première fois de la rencontre (57-54). Victor Wembanyama prend alors les choses en main. Bien épaulé par Malaki Branham (18 points, 6 passes), il enchaine plusieurs passes décisives, deux « step backs » à 3-points, et trois contres pour lancer un 18-4 qui met Indiana K.O. (78-67) !

Keldon Johnson (17 points) pousse l’écart à +13 en début de dernier quart temps (97-84), mais les Pacers n’abdiquent pas. T.J. McConnell (26 points, 5 passes) et l’adresse de loin de Myles Turner (16 points, 4/9 à 3-points, 10 rebonds) permettent à Indiana de passer un 18-6 aux Spurs pour revenir à -1 (103-102) !

Avec moins de cinq minutes à jouer, Victor Wembanyama tape du poing sur la table. Il marque 6 points de suite, contrôle le rebond, bâche Mathurin, et envoie Jeremy Sochan (12 points, 8 rebonds) au dunk pour terminer la rencontre sur un 14-5 qui scelle la belle victoire de San Antonio ! C’est seulement la quatrième fois de la saison qu’ils gagnent deux matchs de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama entre encore dans l’histoire. Ça devient routinier ! Cette nuit, Wemby est devenu le premier rookie dans l’histoire de la NBA à enchainer deux matchs avec au moins 25 points, 10 rebonds, 5 passes, et 5 contres. Il est également devenu le premier rookie depuis David Robinson à compiler ce genre de stat tout en marquant plus de 30 points. Plus que sa ligne de statistiques, c’est la manière qui est encore plus impressionnante pour le Français. Cette nuit, il a semblé infranchissable en défense et a su poser son empreinte sur le match à plusieurs moments clés. Lors du retour d’Indiana en deuxième quart-temps, c’est lui qui a rétorqué en marquant 11 points. Quand Indiana est passé devant en troisième quart temps, c’est lui qui relancé son équipe en compilant 8 points, 4 passes, 4 rebonds, et 3 contres. Quand Indiana est revenu à -1 à cinq minutes de la fin du match, c’est encore lui qui a marqué 6 points de suite pour relancer les Spurs vers la victoire.

– Tyrese Haliburton dans le dur. Les Pacers ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, et lors de chacune de ses rencontres, leur meneur All-Star était à la rue. Muet vendredi à La Nouvelle-Orléans, Tyrese Halliburton a terminé la rencontre de cette nuit avec 12 points à 4/16 aux tirs et 0/6 à trois points. Il est à 1/18 de loin lors de ses trois défaites. Certes, face aux Spurs, il a également ajouté 8 passes décisives et 6 rebonds mais les Pacers ne peuvent pas se permettre de voir leur meneur aussi inefficace aux tirs s’ils espèrent accrocher une place dans le Top 6 à l’Est.

– La défense de San Antonio confirme ses progrès. Le 6 novembre dernier, les Pacers avaient marqué 152 points face aux Spurs à Indianapolis. Cette nuit à domicile, San Antonio a pris sa revanche et, dans le sillage de Wembanyama, leur succès a été acquis en défense. Ils ont limité l’une des meilleures attaques de la ligue à 105 points et 20% à 3-points (contre 37% cette saison). À l’exception de T.J. McConnell et Pascal Siakam, tous les autres Pacers ont été tenu sous la barre des 45% de réussite.

