Kawhi Leonard et les Clippers ont sorti les barbelés face aux Wolves

La réaction des Wolves n’a pas eu lieu. Battus sur leur parquet deux jours plus tôt face aux Kings, les joueurs du Minnesota n’ont pas résisté à la bonne sortie de Kawhi Leonard (32 points), Normal Powell (24) et des Clippers, qui ont dû défendre très fort pour s’imposer.

Au regard de l’entame de rencontre de feu des Wolves, on a pourtant d’abord pensé qu’on s’orienterait vers un score fleuve, au moins d’un côté. Mais pas du tout. Les Wolves, emmenés par Karl-Anthony Towns (12 points à 5/5 avant de manquer ses 10 tirs suivants…), ont démarré très fort (16-2). Mais l’intensité affichée initialement est vite redescendue avec l’entrée de Norman Powell en face. Ses trois paniers à 3-points permettaient aux Clippers de finir le premier quart-temps sur une meilleure note (30-18), malgré moins de 30% de réussite.

Puis les visiteurs ont poussé sur un 13-0 pour reprendre même les devants. Trop maladroits ballons en main (huit ballons perdus dans le second quart), les Wolves ont dû attendre cinq minutes et un « alley-oop » du KAT vers Rudy Gobert pour marquer leurs premiers points de la période. Mais le mal était fait : le réveil de Kawhi Leonard, pour répondre à l’activité offensive d’Anthony Edwards, a suffi pour mettre les Californiens devant à la pause (46-49).

Paul George et surtout James Harden dans le dur

Une sacrée prouesse par rapport aux niveaux d’adresse affichés par Paul George, scotché à sa ligne à 3-points sans réussite, et James Harden qui finira sans panier marqué dans le jeu.

Les défenses étant très bien installées de part et d’autre, les minutes suivantes allaient prendre des allures de bataille de tranchées. Avec toujours, en gros, Edwards à la manœuvre d’un côté et le duo Leonard – Powell de l’autre, ce dernier inscrivant un nouveau panier au buzzer du quart-temps à 3-points (68-67).

Il était maintenant clair que cette bataille allait se jouer dans le « money time ». Tandis que Paul George finissait par enfin rentrer dans son match, « KAT » retrouvait des couleurs. Mais Minnesota a dû patienter jusqu’à une improbable passe aveugle de Rudy Gobert vers Jaden McDaniels pour le dunk égalisateur (84-84), à deux minutes de la fin.

L’action du match allait survenir ensuite, après un temps-mort, sur une merveille de passe à terre de James Harden vers Kawhi Leonard en « backdoor », pour une finition avec la faute. « The Klaw » ne tremblait ensuite pas sur la ligne des lancers et les Wolves ne parvenaient pas à faire faute sur la toute dernière action. Victoire Clippers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Grosse bataille défensive. Voir deux équipes sous la barre des 100 points dans la NBA d’aujourd’hui n’a plus rien de commun. Les deux équipes, se limitant mutuellement à 38% de réussite dont 30% à 3-points, ont davantage brillé par leur intensité défensive que leur réussite offensive. Si les Wolves disposent de leur meilleure défense de la ligue, les Clippers ont montré qu’ils pouvaient eux aussi défendre. Statistique éloquente de leur saison, quand ils limitent leurs adversaires sous les 100 points, la victoire est automatique (9 succès).

– Contre-attaques, le grand écart. Les Wolves ayant perdu deux fois plus de ballons que leurs adversaires, ils ont logiquement été plus exposés en matière de contre-attaque. Ça n’a pas raté, à l’instar du « windmill dunk » de Norman Powell dans le quatrième quart-temps après un ballon volé à Edwards. Les locaux ont encaissé 19 points dans ce contexte, et, plus problématique encore, n’en ont pas inscrit un seul de leur côté.

– Les Clippers se relancent dans la course à la première place. Avec trois victoires de retard sur les Wolves en amont de cette rencontre, les Clippers (39v-20d), 4e, n’en ont plus que deux désormais. Les Wolves (42v-19d), eux, lâchent temporairement leur première place au Thunder (41v-18d) qui peut confirmer en s’imposant face aux Suns. Les Nuggets (42v-19d) disposent maintenant du même bilan que celui des Wolves.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.