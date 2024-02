Bojan Bogdanovic n’est pas près d’oublier sa première dans le chaudron du Madison Square Garden

Le Madison Square Garden a encore fait parler sa magie. Dernière recrue des Knicks, Bojan Bogdanovic n’a pas caché sa joie après sa première sous ses nouvelles couleurs, et peut-être plus encore devant son nouveau public.

Malgré la défaite dans la nuit de samedi à dimanche contre Indianaa il s’est régalé dans son nouvel environnement. Déjà passé par New York mais sous les couleurs des Brooklyn Nets, il a retrouvé certains amis et une importante communauté croate.

Entré en jeu au cœur du premier quart-temps, l’ancien joueur des Pistons a reçu une ovation du Garden, peu avant qu’Alec Burks, lui aussi inclus dans l’échange entre Detroit et New York n’ait le droit au même traitement de faveur pour son retour dans la « Big Apple ». « La salle était en feu pendant tout le match« , a presque halluciné le Croate après le match. « J’ai vraiment apprécié les encouragements et l’affection que les supporters m’ont montré aujourd’hui. »

Une « ambiance de playoffs » à chaque match

Bojan Bodganovic a manqué de réussite pour sa première, à 3/10 au tir. Mais sa capacité à étirer les défenses, en particulier pour ouvrir l’accès au cercle à Jalen Brunson, a déjà été précieuse lors de ses 33 minutes sur le parquet. Des instants qu’il a savourés pleinement, entre deux franchises rivales depuis les séries de phase finale au couteau des années 90.

« C’est fou. Je pense que tous les joueurs européens rêvent de jouer au Garden. Donc faire partie des Knicks, c’est vraiment spécial pour moi. Rien que durant l’échauffement, l’énergie qu’il y autour de cette l’enceinte… Cette salle est différente. C’est comme une ambiance de playoffs pour chacun des matchs. »

Le vétéran de 34 ans va désormais devoir être un peu patient pour retrouver cette ferveur, pour une autre affiche de prestige au Madison Square Garden, contre les Celtics, le 4 février prochain.

Bojan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BRK 78 24 45.3 35.5 82.1 0.6 2.1 2.7 0.9 1.3 0.4 1.0 0.1 9.0 2015-16 BRK 79 27 43.3 38.2 83.3 0.5 2.8 3.2 1.3 1.5 0.4 1.5 0.1 11.2 2016-17 * All Teams 81 26 44.5 36.7 89.3 0.5 3.0 3.4 1.4 1.8 0.4 1.6 0.1 13.7 2016-17 * BRK 55 27 44.0 35.7 87.4 0.4 3.2 3.6 1.6 1.8 0.4 1.7 0.1 14.2 2016-17 * WAS 26 23 45.7 39.1 93.4 0.5 2.5 3.1 0.8 1.8 0.4 1.5 0.2 12.7 2017-18 IND 80 31 47.4 40.2 86.8 0.4 3.0 3.4 1.5 1.6 0.7 1.3 0.1 14.3 2018-19 IND 81 32 49.7 42.5 80.7 0.4 3.7 4.1 2.0 1.7 0.9 1.7 0.0 18.0 2019-20 UTH 63 33 44.7 41.4 90.3 0.6 3.5 4.1 2.1 1.8 0.5 2.5 0.1 20.2 2020-21 UTH 72 31 43.9 39.0 87.9 0.6 3.4 3.9 1.9 1.6 0.6 1.8 0.1 17.0 2021-22 UTH 69 31 45.5 38.7 85.8 0.8 3.5 4.3 1.7 1.7 0.5 1.7 0.0 18.1 2022-23 DET 59 32 48.8 41.1 88.4 0.6 3.2 3.8 2.6 1.9 0.6 2.3 0.1 21.6 2023-24 DET 28 33 46.8 41.5 77.9 0.5 2.9 3.4 2.5 2.0 0.8 2.3 0.1 20.2 2023-24 * NYK 1 33 30.0 33.3 75.0 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 11.0 Total 690 30 46.1 39.5 86.0 0.5 3.1 3.6 1.7 1.7 0.6 1.7 0.1 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.