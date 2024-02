Le retour de la Curry II « Suit & Tie »

Un brin nostalgique, Stephen Curry ressort régulièrement des modèles signatures « rétro » de sa collection, et se réserve les coloris « Suit & Tie » pour les grandes occasions, comme ce fut le cas samedi soir lorsque le meneur des Warriors a crucifié les Suns à la dernière seconde avec une Curry 4 « Suit & Tie » aux pieds.

De son côté, Under Armour a ressorti la version « Suit & Tie » de la Curry 2, avec une tige en noir et blanc assortie de finitions en rouge, et le même principe repris pour habiller la languette.

La paire est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 dollars.