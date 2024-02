Une fois de plus, Stephen Curry sauve la peau des Warriors

Un cri pour Stephen Curry. Un sourire pour Kevin Durant. Le premier venait d’inscrire le 10e panier de la victoire à moins de cinq secondes de la fin d’un match de sa carrière, provoquant un sourire sur le visage du second, son ancien coéquipier entre 2016 et 2019.

« Si on lui donne un shoot comme ça pour l’emporter, il s’en lèche les babines », commente la star de Phoenix, après la victoire des Warriors. « Je continue de penser qu’on aurait pu voler ce ballon. C’est dur, mais parfois, les gars en face sont très forts. »

Bradley Beal ne dit pas autre chose. « C’est le meilleur shooteur de tous les temps. Donc on connaît la fin de l’histoire », ne peut que constater le joueur de Phoenix, qui avait la balle pour tuer la rencontre quelques secondes avant.

Il reste alors 3.3 secondes à jouer, Phoenix a deux points d’avance. Remise en jeu pour Golden State. Curry se libère et Brandin Podziemski le trouve avec une passe mal assurée et qui l’écarte de la ligne à 3-pts. « J’ai simplement essayé de le servir, peu importe le temps que ça allait prendre », raconte le second.

La mémoire dans la peau

La balle rebondit et Bradley Beal n’est pas très loin de la voler. C’est déjà trop tard. Le double MVP récupère le ballon, n’hésite pas, se retourne et envoie à presque neuf mètres du cercle. Ça tombe dedans.

« C’est la simple mémoire musculaire. On fait avec, et heureusement, ça a fonctionné », lance le héros de la soirée. « C’est un shoot que seul lui peut prendre », insiste Podziemski. « Quelqu’un de normal aurait sans doute poser un dribble. »

Avec 30 points et 9 paniers primés (sur 16 tentatives), Stephen Curry a été excellent dans ce choc contre les Suns. Pour valider sa performance, il ne manquait qu’une jolie cerise sur le gâteau, posée par le « Chef Curry » évidemment.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 46 33 46.4 41.7 93.0 0.5 3.9 4.3 4.8 1.9 0.8 3.0 0.4 28.0 Total 928 34 47.4 42.7 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.4 1.6 3.1 0.2 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.