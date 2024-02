Le Top 10 de la nuit | Stephen Curry et les meneurs font le show

La NBA a fait honneur aux meneurs dans le Top 10 de la nuit, puisque nombreux d’entre eux ont brillé, comme Luka Doncic, qu’on retrouve à deux reprises dans le classement, sur un alley-oop à la 10e place et un « circus shot » génial avec la faute en prime en 6e position.

Au 7e rang, on retrouve la passe millimétrée de Dennis Schroder pour Nic Claxton à 0.4 dixièmes de la fin du troisième quart-temps pour la grande première de l’Allemand sous les couleurs des Nets. Puis, après l’énorme dunk de Jalen Green sur Dejounte Murray à la 5e place, on trouve la passe aveugle de Vasilje Micic pour Grant Williams (4e) et la folle action de Tyrese Haliburton avec la planche (2e).

Enfin, c’est Stephen Curry qui conclu le bal avec son tir soyeux pour terrasser les Suns à la dernière seconde.