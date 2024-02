Inactif lors de la « trade deadline », Atlanta n’a pas voulu se précipiter

On aurait pu penser que les Hawks allaient tenter de faire bouger un peu les lignes pour s’accrocher à leurs espoirs de playoffs sur la fin de saison. Toutefois, malgré les rumeurs qui ont concerné plusieurs membres du groupe, et Dejounte Murray en particulier, Atlanta n’a finalement pas bougé sur cette « trade deadline ».

Selon plusieurs « insiders », ils étaient très gourmands, et, par exemple, il exigeait d’obtenir Austin Reaves pour céder Dejounte Murray aux Lakers. Ce que les dirigeants de Los Angeles ont refusé.

Jeune GM de la franchise de Géorgie, Landry Fields s’est expliqué sur cet immobilisme, malgré de nombreuses touches avec des homologues. « Il est important de savoir que les résultats à court terme ou les objectifs à court terme ne nous intéressent pas. C’est le long terme », s’est-il défendu.

Landry Fields a confirmé qu’il avait plusieurs offres sur la table, mais qu’il s’est finalement ravisé sans regret. Alors que Quin Snyder n’est là que depuis à peine un an, l’idée est surtout de ne pas se précipiter pour faire exploser ce groupe. Un effectif qui reste sur cinq victoires en sept matches, et les deux revers ont été concédés contre deux des meilleures équipes de la ligue : les Celtics et les Clippers.

« On saura quand il sera temps de tourner la page avec des joueurs, et d’amener quelqu’un de nouveau. Mais de toute évidence, ce n’était pas le moment », a-t-il ainsi ajouté. « Tout bien considéré, nous avons finalement décidé que nous n’allions rien faire. Est-ce qu’on aurait pu bouger ? Absolument. Mais cela aurait été pour des résultats à court terme qui, selon nous, n’auraient pas été bénéfiques à long terme ».

Actuellement 10e de la conférence Est, Atlanta semble condamné à se battre pour une place au play-in. Comme Chicago qui n’a pas bougé non plus jeudi soir…