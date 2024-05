Scoot Henderson : « Je sais que je me réveille un peu tard »

Après des débuts très difficiles en termes d’adresse, pas arrangé par des pépins physiques en novembre, Scoot Henderson (1m91, 20 ans) est peu à peu en train de trouver son rythme. En tant que remplaçant. Comme joker en sortie de banc.

Forcément plus à l’aise face à aux joueurs des « second unit » adverses, le rookie des Blazers gagne peu à peu sa place et ses tirs dans la rotation de Chauncey Billups. Une formation de Portland qui a tout de même réussi à engranger cinq victoires en neuf matchs sur la fin janvier.

Dans le même temps, sur ses quatre derniers matchs, l’ancien pensionnaire du Ignite passe enfin la seconde, à hauteur de 17 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne (pour seulement 2 balles perdues par match), le tout à 44% aux tirs, 45% à 3-points et 97% aux lancers !

Enfin une production digne de son statut de 3e choix de la dernière Draft et du talent entraperçu ces dernières années dans l’antichambre de la Grande Ligue.

« Je sais que mon tour viendra »

Après son match à 30 points pour la première manche du « back to back », Scoot Henderson a frôlé le triple-double face aux champions en titre, pour le deuxième volet à Denver (et une deuxième défaite « honorable »). Il a certes souffert au tir à 3/16 mais il a néanmoins pesé dans la partie dans d’autres aspects du jeu, avec ses 14 points (dont 6/6 aux lancers), plus 8 rebonds et 9 passes.

« Il a évidemment eu du mal dans les tirs de champ, mais il est bien plus que ça », confirme Chauncey Billups dans The Oregonian. « Vous voyez ses neuf passes, huit rebonds. La dureté, la fougue, le rythme qu’il apporte. Tout ça nous a permis de jouer notre jeu sur ce match. »

À 13 points, 5 passes et 3 rebonds de moyenne sur la saison, Scoot Henderson n’a pas encore dévoilé tous ses talents. Mais il n’y va plus à tâtons. Il progresse maintenant à vue d’oeil.

« En ce moment, j’essaie simplement de répéter les performances », déclarait-il ainsi après son match à 30 points. « D’accumuler les bons jours et de progresser. Je sais que je me réveille un peu tard, mais je veux continuer à empiler les bons matchs jusqu’à la pause du All-Star Game, et jouer mon jeu. Il faut que je joue toujours avec la même confiance. Les Dieux du basket récompensent toujours ceux qui travaillent et restent humbles, c’est ce que j’ai fait toute la saison. Je continue de faire le travail et je sais que mon tour viendra. »

Bonne nouvelle s’il a choisi d’être humble et surtout lucide, puisqu’il s’était auto-proclamé « Rookie Of The Year » et meilleur joueur de la Draft.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0 Total 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.