La seconde jeunesse de Young

Pendant plus de deux mois, Thaddeus Young a été bloqué sur le banc. Il en sortait seulement pour deux minutes ici ou quatre minutes là-bas, mais sans jamais peser ni avoir d’impact. Puis, Jakob Poeltl s’est blessé à la cheville gauche.

Les Raptors ont alors décidé d’utiliser davantage le vétéran de 35 ans, au point même de le mettre dans le cinq majeur. Contre les Bulls, il a ainsi été titularisé pour la troisième fois de suite.

« C’est difficile de faire face à ces deux gros intérieurs, Nikola Vucevic et Andre Drummond. Ça demande des efforts », commente l’ancien ailier de Philadelphie. « Mais s’il y a une chose que je suis prêt à faire, c’est me battre et faire le travail nécessaire. »

Avec 16 points, 6 rebonds et 6 passes en 32 minutes, il a fait plus que son travail dans la victoire de Toronto. Il a réalisé son meilleur match de la saison, avec un excellent +/- de +15, et a réveillé ses coéquipiers en seconde période. Thaddeus Young a inscrit la totalité de ses points après la pause.

« Pour moi, c’est toujours une question de bataille. J’aime la compétition, donc j’accepte le défi, que ce soit contre des joueurs plus petits, pour défendre ou jouer pivot », liste-t-il. « Peu importe. Mon état d’esprit est toujours le même : faire le mieux possible mon travail et en accepter le résultat. »

Toujours professionnel, il aime encore la compétition

Malgré les longues semaines sans minutes à se mettre sous la dent, l’intérieur reste un véritable professionnel, toujours prêt à rendre des services.

« Durant toute la saison, s’il ne jouait pas, s’il n’était pas dans la rotation, il restait en forme, continuant de participer aux matches d’entraînement. Il était la parfaite voix pour notre groupe », remarque son coach Darko Rajakovic. « C’est génial de le voir sur le terrain, de le voir jouer et d’observer l’importance de sa voix. Là, il partage ça avec les joueurs et peut encore plus les aider. »

Son temps de jeu va logiquement diminuer quand Jakob Poeltl effectuera son retour, ce qui ne devrait plus tarder. L’ancien joueur des Pacers, drafté en 2007 et plus proche de la fin que du début, profite donc à fond de cette séquence.

« Chaque fois que je peux être sur le terrain pour jouer contre des joueurs de haut niveau, après 17 ans de carrière, c’est toujours génial. Si je n’aimais pas la compétition, j’aurais pris ma retraite il y a trois, quatre, cinq ou six ans », confesse-t-il. « Pour moi, c’est toujours une question d’esprit de compétition et d’être au milieu de la bataille avec mes coéquipiers. »

Thaddeus Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 PHL 74 21 53.9 31.6 73.8 1.6 2.6 4.2 0.8 1.7 1.0 0.9 0.1 8.2 2008-09 PHL 75 34 49.5 34.1 73.5 1.9 3.2 5.0 1.2 2.2 1.3 1.6 0.3 15.3 2009-10 PHL 67 32 47.0 34.8 69.1 1.9 3.3 5.2 1.5 2.0 1.2 1.9 0.2 13.8 2010-11 PHL 82 26 54.1 27.3 70.7 1.9 3.4 5.3 1.0 2.1 1.1 1.2 0.3 12.7 2011-12 PHL 63 28 50.7 25.0 77.1 2.2 3.0 5.2 1.2 2.0 1.0 0.9 0.7 12.8 2012-13 PHL 76 35 53.1 12.5 57.4 2.4 5.1 7.5 1.6 2.5 1.8 1.2 0.7 14.8 2013-14 PHL 79 34 45.4 30.8 71.2 2.1 3.9 6.0 2.3 2.7 2.1 2.1 0.5 17.9 2014-15 * All Teams 76 32 46.6 33.0 65.5 1.7 3.7 5.4 2.3 2.3 1.6 1.5 0.3 14.1 2014-15 * MIN 48 33 45.1 29.2 68.2 1.6 3.5 5.1 2.8 2.4 1.8 1.6 0.4 14.3 2014-15 * BRK 28 30 49.5 38.0 60.6 1.9 4.1 5.9 1.4 2.0 1.4 1.5 0.3 13.8 2015-16 BRK 73 33 51.4 23.3 64.4 2.4 6.6 9.0 1.9 2.5 1.5 1.9 0.5 15.1 2016-17 IND 74 30 52.7 38.1 52.3 1.8 4.3 6.1 1.7 1.8 1.5 1.3 0.4 11.0 2017-18 IND 81 32 48.7 32.0 59.8 2.3 4.1 6.3 1.9 2.2 1.7 1.3 0.4 11.8 2018-19 IND 81 31 52.7 34.9 64.4 2.4 4.1 6.5 2.5 2.4 1.5 1.5 0.4 12.6 2019-20 CHI 64 25 44.8 35.6 58.3 1.5 3.5 4.9 1.8 2.1 1.4 1.6 0.4 10.3 2020-21 CHI 68 24 55.9 26.7 62.8 2.5 3.8 6.2 4.3 2.2 1.1 2.0 0.6 12.1 2021-22 * All Teams 52 16 51.8 35.4 46.9 1.5 2.5 4.0 2.0 1.6 1.0 1.0 0.4 6.2 2021-22 * TOR 26 18 46.5 39.5 48.1 1.5 2.9 4.4 1.7 1.7 1.2 0.9 0.4 6.3 2021-22 * SAN 26 14 57.8 0.0 45.5 1.5 2.0 3.6 2.3 1.5 0.9 1.2 0.3 6.1 2022-23 TOR 54 15 54.5 17.6 69.2 1.3 1.8 3.1 1.4 1.6 1.0 0.8 0.1 4.4 2023-24 TOR 18 14 58.1 25.0 44.4 1.1 1.7 2.8 2.1 1.6 0.9 0.4 0.1 4.3 Total 1157 28 50.3 32.8 66.2 2.0 3.7 5.7 1.8 2.1 1.4 1.4 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.