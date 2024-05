Le Top 10 de la nuit | Stephen Curry, l’artiste

La rencontre entre les Celtics et les Pacers occupe une large place dans le Top 10, avec le doublé de Tyrese Haliburton, et les dunks surpuissants de Kristaps Porzingis et de Neemias Queta. On retrouve aussi trois actions des Warriors avec un doublé de Stephen Curry, auteur d’un magnifique « circus shot » pour éviter le contre de Joel Embiid, tandis que Jonathan Kuminga fonce en contre-attaque pour signer un dunk arrière.

Quant à LeBron James, à 39 ans, il est encore capable d’éliminer un jeune défenseur pour s’envoler au alley-oop.