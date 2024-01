Les images de la blessure de Joel Embiid

Déjà incertain avant la rencontre en raison de ses problèmes au genou gauche, Joel Embiid a vécu une soirée cauchemar à San Francisco, puisqu’il a quitté ses coéquipiers… sur blessure ! Clairement transparent jusque-là, voire peu concerné, le MVP 2023 était au sol lorsqu’il s’est pris les 100 kilos de Jonathan Kuminga sur le genou. Il restait alors quatre minutes à jouer.

On ne voit pas de torsion, ni d’hyper-extension, mais le Camerounais grimace immédiatement, et se tient le genou dans la foulée. C’est justement le genou qui le gêne depuis plusieurs semaines, et c’est forcément inquiétant.



Bientôt inéligible pour les trophées de fin de saison ?

Après la rencontre, Nick Nurse a donné des nouvelles de son leader. Selon le staff médical, la blessure n’est pas liée aux douleurs précédentes au même genou, et Embiid va passer une IRM ce mercredi pour en connaître la gravité.

Déjà absent à 12 reprises cette saison, le pivot pourrait donc manquer plusieurs rencontres supplémentaires, voire le All-Star Game prévu dans deux semaines.

Ce qui signifierait, s’il venait à manquer six matches de plus, qu’il ne serait plus éligible pour les trophées et les sélections de fin d’année puisque la NBA a mis en place des quotas. Et donc la défense de son trophée de MVP. Mais il avait prévenu qu’il n’en faisait pas une obsession, et que le plus important, c’était d’être en bonne santé.