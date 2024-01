Les Warriors infligent une quatrième défaite de suite aux Sixers

Avec un Joel Embiid de retour mais qui joue avec le frein à main, les Sixers font quand même la course en tête grâce à leurs 8 rebonds offensifs et aux 7 ballons perdus de Golden State (28-23).

Le retour sur le parquet de Draymond Green (9 points, 5 rebonds, 5 passes) et de Stephen Curry réveille les Warriors mais deux tirs primés du duo Tobias Harris – Patrick Beverley (14 points) gardent Philadelphie devant au score (44-41). En l’absence de Klay Thompson, c’est toutefois Andrew Wiggins (23 points, 5 rebonds), le Warrior le plus agressif jusqu’ici, qui permet aux Warriors de passer devant juste avant la mi-temps (52-50).

Les Sixers entament le troisième quart temps à 3 sur 12 aux tirs et quatre tirs primés de Stephen Curry, dont un avec la faute, donnent douze points d’avance à Golden State (69-57). L’avance monte à +14 avant que Tobias Harris (26 points, 10 rebonds) ne mène un 11-2 des Sixers. Il faut deux attaques de cercle de Jonathan Kuminga (26 points, 7 rebonds) pour redonner de l’air aux Warriors (86-77).

Six points de Jaden Springer et un tir primé de Furkan Korkmaz (19 points, 5/6 à 3-points) permettent cependant aux Sixers de rester en embuscade (93-90). Les Warriors répondent cependant immédiatement en défense, en provoquant de multiples ballons perdus, permettant à Jonathan Kuminga et Stephen Curry de finir en transition pour reprendre plus de dix points d’avance et filer vers la victoire (119-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Sixers toujours diminués. Après la controverse à Denver, où ni Joel Embiid, ni Tyrese Maxey, ni Tobias Harris n’avaient joué, puis la déroute de la veille à Portland, les Sixers se sont présentés au Chase Center avec leur MVP mais toujours sans Tyrese Maxey, Robert Covington et DeAnthony Melton. Nicolas Batum a également été ménagé par précaution après avoir beaucoup joué en janvier. Nick Nurse, qui espérait pouvoir compter sur Tyrese Maxey cette nuit, se dit cependant confiant quant à un retour de son meneur lors du prochain match à Utah.

– Un Joel Embiid au ralenti. Si le MVP a marqué son retour cette nuit, il a été très loin d’avoir son impact habituel sur la rencontre. Il a entamé la rencontre à 1/7 aux tirs et est sorti avant la fin du premier quart temps, une rareté pour lui, pour rejoindre le vestiaire. Il est revenu en deuxième quart-temps mais a quitté ses partenaires à cinq minutes de la fin du match après une collision avec Jonathan Kuminga, retombé sur son genou… Le pivot des Sixers est resté passif toute la rencontre comme l’indique son 5/18 aux tirs, dont un seul tir au cercle, et deux lancers-francs tirés venant sur faute technique. Ses 14 points marquent son plus faible total cette saison et c’est la première qu’il ne tire que deux lancers francs depuis mars 2023 !

– Andrew Wiggins confirme son retour en forme. Il aura mis deux mois et demi à rentrer dans sa saison, mais Andrew Wiggins semble bel et bien de retour. Il vient d’enchainer trois semaines convaincantes, marquant 12 points ou plus lors de six des sept derniers matchs de Golden State à 55% de réussite aux tirs. Avec 23 points cette nuit et 22 contre les Lakers, c’est également la première fois de la saison qu’il enchaine deux matchs à plus de 20 points. Outre les statistiques, c’est son agressivité vers le cercle et en défense qui marquent son renouveau. Les Warriors ont besoin qu’il continue sur cette lancée pour inverser la tendance de leur première moitié de saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.