Les quotas mis en place par NBA pourraient coûter très cher aux superstars

Soixante-cinq. Depuis cette saison, c’est le nombre de matches minimum imposés par la NBA pour être éligibles aux trophées et aux distinctions de fin d’année. Et la NBA a même fixé une limite de temps de jeu de 20 minutes pour 63 des 65 matches. Cela représente 80% des rencontres de saison régulière, et tout joueur qui manque plus de 17 matches est automatiquement exclu des trophées de Most Valuable Player, Most Improved Player, Defensive Player of the Year et les All-NBA Teams.

Ces distinctions ne sont pas qu’honorifiques puisqu’elles permettent aussi de décrocher des plus gros contrats lorsqu’on est « free agent », ou des primes si des clauses du contrat en cours sont liées à des trophées ou des sélections dans une All-NBA Team. ESPN rappelle ainsi que Jamal Murray (14 matches manqués), Bam Adebayo (10 matches) et De’Aaron Fox (6 games) sont éligibles à une prolongation de contrat « maximum » en juillet s’ils sont sélectionnés dans une All-NBA Team.

Un écart de 93 millions de dollars pour certains joueurs !

Même situation pour Tyrese Haliburton qui a déjà manqué 7 rencontres cette saison. Pour le meneur des Pacers, une sélection dans une All-NBA Team pourrait lui rapporter 41 millions de dollars supplémentaires à la signature de son prochain contrat !

Pour Bam Adebayo et De’Aron Fox, une sélection dans All-NBA Team leur permettrait de prétendre à une prolongation de 245 millions de dollars sur quatre ans. S’ils ne décrochent pas de sélection, ils ne pourront toucher, au maximum, que 152 millions de dollars sur trois ans. C’est 93 millions de dollars d’écart !

« Franchement, à titre personnel, cela n’affecte pas ce que je pense du basket. J’aime jouer au basket. J’aime ce sport, et je continuerai de jouer quoi qu’il arrive » réagit Bam Adebayo. « Je trouve ça dingue qu’on en arrive à avoir cette règle alors que j’ai l’impression que tout le monde aime autant le basket que moi. Au final, quand un joueur veut gagner des trophées, il joue ».

Et si les équipes ne jouent pas le jeu ?

Ce qu’on apprend aussi, c’est que les joueurs peuvent contester le règlement de la NBA ! Une fois qu’un joueur a manqué 18 matches, et devient donc inéligible aux trophées de fin d’année, il peut plaider sa cause auprès de la ligue. Dans quel cas ? Lorsqu’il estime que c’est son coach ou son équipe qui a décidé de lui faire manquer des rencontres, ou de limiter son temps de jeu. Une décision qui permettra ainsi à une équipe de faire de très grosses économies sur son prochain contrat.

S’en suivra alors une audition avec le joueur, son équipe, la NBA et l’union des joueurs. Espérons qu’on n’en arrivera pas là, mais la NBA sait que certains dirigeants sont toujours aux aguets pour profiter d’un nouveau règlement. La ligue n’exclut pas qu’un GM fasse pression pour qu’un joueur soit mis au repos ou ménagé, et devienne donc inéligible à une prolongation au « maximum ». Ce qui, au final, semble risqué puisqu’on imagine mal un joueur prolonger dans une formation qui voulait faire des économies sur son dos.