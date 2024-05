Le Heat ne parade plus

Et de sept défaites de suite ! Le Heat est en grande difficulté depuis plusieurs jours et la rencontre face aux Suns n’a pas permis de se relancer. Un 13-0 entre le premier et le deuxième quart-temps a donné les commandes à Phoenix, qui n’a pas tremblé ensuite pour conserver son avance.

« C’est évident qu’on est dans le dur actuellement. Le niveau d’urgence et d’inquiétude est très haut », ne peut que constater Erik Spoelstra. « On n’est pas assez fort, assez longtemps et assez durement, ni avec suffisamment de détermination pour faire face à ce qui se passe dans un match NBA. »

Loin de son image d’équipe physique et dure à manier en playoffs, le Heat, qui n’avait plus perdu sept matches de suite depuis avril 2008, ne montre pas un visage de combattant ces derniers temps.

« Je ne me souviens pas du dernier match où on a provoqué un passage en force », se lamente d’ailleurs le coach floridien. « Il faut qu’on soit physique, qu’on aille au contact. On ne le fait pas assez. Et comme on est en souffrance offensivement, alors quand on manque des shoots ou qu’on perd des ballons, on ne peut pas surmonter cela. Et en plus, on ne défend pas comme on devrait le faire. »

Une seule consigne : faire des efforts

Il n’y a donc pas grand-chose qui fonctionne à Miami. Un passage en défense de zone en dernier quart-temps a donné un peu de souffle, pour revenir à dix points, face à une équipe de Phoenix sans doute moins alerte car elle comptait 26 points d’avance avant le dernier acte. Frustré, Erik Spoelstra se gratte le tête pour trouver des solutions.

« Je cherche, je cherche », concède-t-il. « On était à presque trente points de retard. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Quoi qu’on décide, défense de zone, individuelle, prises à deux etc., je suis partant. Je veux seulement voir des efforts, de la dureté, de l’impact physique, des efforts répétés. »

Jimmy Butler dresse le même constat que son coach. Sur les sept derniers matches, tous perdus donc, Miami affiche la pire attaque et la troisième plus mauvaise défense de la ligue… « Je pense qu’il n’y a pas assez d’efforts. On se fait constamment battre sur les dribbles, on donne des rebonds offensifs, on ne revient pas en défense », liste la star locale. « Tout ça, ce sont des actions qui demandent des efforts. »

L’équipe est au complet donc le Heat n’a même pas l’excuse des blessés pour justifier ce gros coup de mou.

« Peu importe les joueurs sur le parquet. Si on ne défend pas, si on ne fait pas le nécessaire, ce sera le même résultat », prévient Jimmy Butler. « Donc peu importe les cinq sur le parquet, il faut faire le boulot. On doit faire les bons choix et aucun transfert ou changement de formation ne changera les choses. »