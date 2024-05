Une claquette de Saddiq Bey sauve les Hawks face aux Raptors !

Quel match fou entre les Hawks et les Raptors ! La défense de Toronto étant focalisée sur Trae Young, le meneur de jeu trouve facilement ses partenaires sous le cercle, en particulier Clint Capela.

Le pivot suisse enchaîne les dunks, mais ce sont globalement tous les Hawks qui font chanter les cercles face à la défense suragressive adverse. Atlanta prend ainsi déjà jusqu’à 12 points d’avance (28-16) au milieu du premier quart-temps, mais l’adresse de Gary Trent Jr. et Jontay Porter leur permet de rester dans le coup (34-26).

L’entrée des remplaçants permet à Toronto de revenir dans la partie, derrière un duo Jordan Nwora – Gradey Dick déchaîné. Les hommes de Darko Rajakovic semblent même prendre le contrôle de la partie, à la faveur des pertes de balle et des shoots précipités de Trae Young et compagnie, qui leur offrent des contre-attaques.

Bien aidé par Saddiq Bey, Trae Young parvient tout de même à stabiliser les choses et les Hawks finissent le troisième quart-temps en tête (97-95). Mais tout reste à faire pour les locaux.

Le meneur d’Atlanta a compris les schémas défensifs adverses et son équipe semble mettre la main sur le match, afin de mettre fin à une série de quatre défaites. Sauf que Toronto n’abdique pas, envoyant Scottie Barnes marteler ses adversaires poste bas. Et sur un 3-points de Gary Trent Jr, les Raptors repassent devant (120-121) !

Trae Young perd le ballon, Saddiq Bey met le couvercle

Trae Young prend le match à son compte, provoquant les fautes et inscrivant un layup avec la planche pour remettre son équipe en tête (124-123). Il ne reste qu’une vingtaine de secondes et Scottie Barnes se retrouve face à Clint Capela. Difficile pour lui de prendre l’avantage au poste, et son tir est raté. Gradey Dick prend bien le rebond offensif mais sa claquette n’est pas contrôlée, et ce sont donc finalement les Hawks qui récupèrent le ballon…

Sauf que Trae Young, qui attend la faute adverse, rend inexplicablement la balle aux Raptors, et Scottie Barnes peut dunker pour redonner l’avantage aux visiteurs (124-125).

Balle pour le meneur d’Atlanta, avec quelques secondes au chronomètre. On pense qu’il va shooter depuis le logo, mais il s’approche finalement du cercle en prenant de vitesse Bruce Brown, parvient à éviter le retour de Scottie Barnes, mais son layup rebondit sur le cercle. Heureusement, Saddiq Bey est là pour mettre le couvercle !

Le dernier tir est pour Jordan Nwora, qui doit lancer une prière du milieu du terrain. Les Hawks s’en sortent (126-125) au terme d’un money-time qui aura fait passer leurs fans par toutes les émotions…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une mauvaise série a pris fin. Les deux équipes se présentaient à ce match sur une série de quatre revers de suite. Et ce sont donc les Hawks (19-27) qui ont terminé avec le sourire, pour réintégrer le Top 10 de l’Est et creuser un peu l’écart face à leurs adversaires du soir (16-30), 12e de la conférence.

– Trae Young dans tous ses états. Il y a eu tout Trae Young dans ce match, sans Dejounte Murray. Le meneur a eu l’intelligence de ne pas forcer de loin face aux prises à deux adverses, et d’aller dans la raquette, compilant un double-double (30 points à 9/24, 12 passes) en manipulant bien la défense des Raptors. Mais ses pertes de balle et ses tirs ratés, couplés à un repli déficient, ont bien aidé les Raptors à rester dans le match. Et que dire de ce dernier turnover qui a failli offrir la victoire sur un plateau à Toronto. « Je me suis senti mal » avouait-il. « J’ai été idiot de faire cette erreur à la fin. J’aurais dû appeler un temps-mort quand j’ai vu que je ne pouvais aller nulle part. »

