Les Pacers s’en sortent dans la douleur face aux Grizzlies

Outre-Atlantique, la NFL vole certes la vedette à la NBA en ce jour de finales de conférence, mais il y avait bien un match entre les Pacers et les Grizzlies, dans la salle qui accueillera le All-Star Game dans trois semaines.

Une rencontre gagnée par Indiana (116-110), non sans souffrir contre cette équipe de Memphis accrocheuse mais finalement trop courte pour voir sa série de trois victoires consécutives se poursuivre. Trois victoires consécutives, c’est justement la série sur laquelle surfent désormais les joueurs d’Indy, solides 6e de la conférence Est.

À RETENIR

– Le collectif d’Indiana en impose. Toujours sans Tyrese Haliburton, qui se rapproche néanmoins d’un retour, les Pacers s’en sont notamment remis à cinq joueurs à plus de 15 points : Bennedict Mathurin (24), Pascal Siakam (19), Jalen Smith (19), Aaron Nesmith (16) et Andrew Nembhard (16). Il fallait bien cela pour repousser les Grizzlies, emmenés par Jaren Jackson Jr. ou Vince Williams Jr, et qui ont bien cru pouvoir surprendre les hommes de Rick Carlisle dans le « money-time »…

– Indiana a tenu bon. Justement, c’est donc dans le « money-time » que les Pacers ont plié l’affaire, passant de 107-107 à 116-110 en trois minutes, grâce à deux paniers de Jalen Smith et un de Aaron Nesmith, avant que Andrew Nembhard ne marque depuis la ligne des lancers-francs. C’en était trop pour les Grizzlies, pas suffisamment rigoureux sur le final pour faire la différence dans un match accroché et indécis jusque dans les dernières minutes. Un succès toujours bon à prendre en vue de s’assurer une place dans le Top 6 de l’Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.