Keegan Murray fier d’avoir limité Luka Doncic… sous les 70 points !

Voir Luka Doncic râler auprès des arbitres est d’une banalité folle. Il est possible que sa frustration de cette nuit face aux Kings ne soit pas seulement liée aux officiels. En début de second quart-temps, le Slovène a écopé d’une faute technique, estimant avoir été victime d’une faute de Keegan Murray.

Le joueur des Kings venait de le contrer, physiquement, sous le cercle après un rebond offensif. Une action d’autant plus marquante qu’il venait d’en faire de même, avec encore plus d’autorité, seulement quelques secondes plus tôt sur une pénétration du meneur des Mavs.

Luka was NOT happy 😅 pic.twitter.com/DJKjuQyCRC — Kings on NBCS (@NBCSKings) January 28, 2024

Voilà qui donne un début d’aperçu de sa soirée passée face à l’ailier d’en face, au lendemain de sa sortie historique à 73 points. Chargé de défendre sur lui, Keegan Murray avait reçu une consigne simple de la part de son coéquipier De’Aaron Fox : « Ne le laisse pas marquer 70 points ce soir ! »

Renoncer à quelque chose

Le jeune ailier a fait bien mieux que cela face au Slovène qui restait sur une série de sept matchs de suite à 31 points ou plus. Soit quasiment un mois complet sans passer sous cette barre. « C’est excitant de pouvoir relever ce défi et d’avoir cet objectif de le maintenir sous la barre des 70 points et on y est bien parvenus », juge-t-il.

Contré à plusieurs donc, Luka Doncic a eu beaucoup de mal à se débarrasser de son pressing au moment de partir en pénétration, les deux joueurs affichant une corpulence similaire. Il s’est montré plus à l’aise après les « switchs » lui permettant d’attaquer Kevin Huerter.

« C’est clairement un joueur difficile à défendre. C’est le point central de leur attaque, en particulier en l’absence de Ky (Kyrie Irving). Par rapport à sa façon de marquer, je trouve qu’on a fait du bon boulot. On doit essayer de l’empêcher d’aller sur la ligne des lancers-francs, et évidemment il va continuer à créer pour les autres. On ne peut pas le stopper à la fois pour son ‘scoring’ et sa création. Il faut renoncer à quelque chose », rappelle De’Aaron Fox.

Fin de série à 30 points ou plus

Davantage limité dans ses initiatives offensives, et donc plus maladroit notamment à 3-points où Keegan Murray a enchaîné les bonnes contestations, il a dû plus souvent transmettre le cuir. Résultat : un nouveau triple-double hyper costaud : 28 points, 17 passes et 10 rebonds. Mais un niveau d’adresse très, très moyen : 9/26 dont 1/9 de loin. Soit seulement son 5e match de l’année sous les 35% de réussite.

« Il continue d’être chargé de la tâche la plus difficile, match après match, et j’ai trouvé qu’il avait fait du bon travail en essayant de faire travailler Luka pour qu’il marque des points ce soir. Luka est un sacré joueur – 17 passes et un triple-double – mais Keegan a fait beaucoup d’efforts pour le faire travailler, donc il a fait un sacré match », peut saluer Mike Brown, qui avait déjà eu des mots positifs envers lui pour sa défense sur Stephen Curry plus tôt dans la semaine.

Auteur de 15 points (5/13 aux tirs) en 40 minutes, Keegan Murray estime d’ailleurs qu’il y a « des similarités (entre Doncic et Curry). Ils vont tous les deux recevoir beaucoup d’écrans. C’est beaucoup d’écrans près de la ligne de fond pour Steph, Luka n’en a pas autant, c’est plus de ‘pick and rolls’, mais il utilise très bien son physique. » Il a eu un peu plus de mal à l’utiliser cette nuit.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 39 33 46.7 36.7 79.7 1.4 4.2 5.6 1.6 2.6 1.2 0.9 0.6 16.0 Total 119 31 45.8 39.6 78.0 1.2 3.7 4.9 1.3 2.2 0.9 0.8 0.5 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.