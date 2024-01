En hommage à Dejan Milojevic, les Warriors pourraient jouer en Serbie

Après avoir rendu un vibrant hommage à Dejan Milojevic mercredi soir, soit une dizaine de jours après son décès brutal, les Warriors pourraient maintenant se rendre en Serbie pour honorer de nouveau la mémoire de leur regretté assistant-coach.

C’est en tout cas le souhait du Partizan Belgrade, où « Deki » a évolué en tant que joueur entre 2004 et 2006 puis en 2009, car Ostoja Mijailovic envisage sérieusement un match amical entre les deux équipes.

« Il est vrai que nous pensons à inviter Golden State à disputer un match en plein air » confie ainsi le président du club. « Ce match serait joué en l’honneur de Dejan Milojevic. Nous aurons bientôt le conseil administratif du club, où nous parlerons davantage de cette idée. Dejan a laissé une grande trace ici. Nous allons aussi discuter du fait qu’avant chaque début de saison, le Partizan disputera un match en l’honneur de Dejan. »

Ce serait une première en Serbie

Une expérience inédite et potentiellement unique pour la majorité des joueurs de Golden State, quand on sait que de nombreux anciens « NBAers » se sont dits bluffés par l’ambiance en Serbie, où les feux d’artifice, fumigènes, banderoles et chants rendent le match bien plus animé qu’aux États-Unis.

Surtout dans une « arène » à ciel ouvert comme le Partizan Stadium, où pourrait se tenir la rencontre devant plus de 30 000 fans serbes déchaînés. Des Serbes qui, jusqu’à présent, n’ont jamais pu observer une franchise NBA de leurs propres yeux, ne serait-ce qu’en présaison.

« Nous n’avons pas encore entendu parler de l’invitation du Partizan, mais je dois dire que c’est une idée fantastique » reconnaît en tout cas Zaza Pachulia, aujourd’hui dirigeant chez les Warriors. « Je tire donc mon chapeau au président du club pour cette magnifique initiative, car Deki a mérité quelque chose de la sorte pour tout ce qu’il a accompli. »

La seule bonne volonté ne suffit pas forcément…

Encore faut-il que l’initiative n’en reste pas qu’au stade du projet et qu’elle puisse se concrétiser, car la NBA n’est pas du genre à se déplacer en Europe si facilement et si rapidement.

« Ce serait évidemment un honneur pour nous d’affronter le Partizan en Serbie, mais je dois aussi mettre l’accent sur le fait que ce n’est pas facile à mettre en place » tempère ainsi Zaza Pachulia. « La NBA est un business et plusieurs facteurs sont à prendre en compte, des joueurs au calendrier. Beaucoup de choses devraient s’aligner pour que cela soit rendu possible… »

Puis le Géorgien de rappeler : « L’idée reste incroyable et, personnellement, j’aimerais vraiment que [ce projet] se réalise, tant pour les joueurs et les fans en Serbie, que pour la mémoire d’un homme comme Dejan. »