All-Star Game | Tyrese Haliburton prédit un changement d’image pour Indiana

« J’aimerais bien sûr être All-Star titulaire, mais le simple fait d’être dans le match serait vraiment génial. » Ainsi s’exprimait Tyrese Haliburton, auprès d’USA Today, un peu plus tôt dans le mois. Le meneur des Pacers a vu son vœu de démarrer le match des étoiles être exaucé : il sera bien titulaire aux côtés de Damian Lillard, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid.

Cette titularisation officialise un changement de statut au sein de la ligue pour celui qui avait déjà été sélectionné la saison passée, mais comme remplaçant. Surtout, cette seconde invitation revêt une couche supplémentaire : le meneur de jeu évoluera devant ses fans, chez lui, dans l’Indiana.

Indianapolis n’a plus accueilli le All-Star Game depuis 1985. « Cela fait un moment, alors ces jeunes (fans) vont pouvoir vivre cette expérience et voir les gars qu’ils admirent en NBA, les LeBron (James), les KD (Kevin Durant), les Giannis, ils sont là. Mais moi aussi, qui suis dans les parages et qu’ils peuvent aller voir pendant la saison quand ils le veulent », formule le meilleur passeur de la ligue.

En pensant à ces fans, Tyrese Haliburton ne doute pas une seconde que la ville sera à la hauteur de l’événement. Et que ceux qui s’y rendront pourront se faire une autre idée de ce qu’est l’État de l’Indiana.

« Je pense que les gens voient l’Indiana comme le ‘Midwest’ et certains se disent qu’ils n’ont pas envie de passer leur All-Star dans le froid. Mais les gens seraient surpris de voir ce qu’il est possible d’organiser ici. Il y a toujours de superbes animations et d’autres choses pendant le All-Star. J’ai vraiment hâte que les gens voient Indy et comprennent qu’il ne s’agit pas d’une petite ville sans envergure qui ne sait pas si elle a la capacité d’accueillir le All-Star. On sera en mesure de nous occuper du All-Star sans problème », promet son représentant.

Indianapolis n’est pas isolée sur la scène sportive nationale : elle a par exemple accueilli à plusieurs reprises le Final Four NCAA masculin, avec une neuvième et une dixième édition prévues pour 2026 et 2029, ou encore le 46e Super Bowl en 2012. Et bientôt une ligne de plus avec cet événement NBA.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.