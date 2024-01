All-Star Game 2024 | À vous de voter pour les remplaçants !

On connait désormais les titulaires pour le All-Star Game 2024, qui aura lieu le 18 février prochain à Indianapolis. À l’Est, c’est Giannis Antetokounmpo qui a été désigné capitaine. Il est accompagné de Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum et Joel Embiid.

À l’Ouest, c’est le recordman LeBron James qui a une nouvelle fois été choisi comme capitaine. Il est de son côté accompagné de Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Kevin Durant et Nikola Jokic dans cette rencontre qui abandonne la Draft et revient au format traditionnel Est/Ouest.

Il ne manque donc plus que le nom des 14 remplaçants, 7 à l’Est et 7 à l’Ouest, pour que la liste des invités soit complète (même si les blessures s’inviteront sans doute…). Avant que les coachs ne tranchent, on vous demande donc votre avis sur le nom des 14 joueurs qui devraient rallier l’Indiana le mois prochain.

Ce sont les coachs qui désigneront ces 14 remplaçants. Dans chaque conférence, il leur faut désigner deux joueurs du « backcourt », trois du « frontcourt » et deux « wild cards », ces derniers pouvant évoluer à n’importe quel poste.

Difficile d’appliquer cette méthodologie dans notre sondage. On vous demande simplement d’essayer au maximum de respecter cette règle, en plaçant un minimum de deux joueurs du « backcourt » ou trois joueurs du « frontcourt », parmi vos sept choix dans chaque conférence. Globalement, ça permet tout de même une assez grande liberté.

Les joueurs sont dans l’ordre issu du mélange entre les voix du public, des joueurs et des journalistes. À vos votes !

CONFÉRENCE EST





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez y participer en cliquant sur ce lien

CONFÉRENCE OUEST





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez y participer en cliquant sur ce lien