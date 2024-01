LeBron James, l’étoile la plus brillante de l’histoire du All-Star Game

Et un record de plus pour LeBron James. Désigné titulaire pour le All-Star Game d’Indiana, le 18 février, l’ailier des Lakers va ainsi jouer son 20e match des étoiles. Personne n’a fait mieux puisqu’il dépasse désormais Kareem Abdul-Jabbar, capé à 19 reprises.

Déjà meilleur marqueur de l’histoire de l’événement (426 points) et triple MVP de cette rencontre (2006, 2008 et 2018), il est désormais le monsieur All-Star Game de la NBA.

« J’accorde beaucoup de mérite et de respect pour les fans qui me suivent depuis 21 saisons », a commenté LeBron James. « Obtenir les votes pour être titulaire pour la vingtième fois, ça me rend vraiment humble. J’ai beaucoup de chance : je fais ce que j’aime et j’essaie de redonner à ce sport qui m’a tant donné depuis deux décennies. C’est cool d’être le premier à avoir autant de All-Star Game au compteur. »

All-Star chaque saison, sauf sa première

La star des Lakers vient d’avoir 39 ans et il reste parmi les meilleurs joueurs de la ligue. « J’ai dépassé tout ce dont j’avais rêvé en NBA et depuis longtemps. Le reste, c’est du bonus », poursuit l’ancien des Cavaliers.

C’est remarquable pour un joueur, All-Star depuis sa deuxième saison, qui a joué son premier match des étoiles à Denver, en février 2005, et fut le plus jeune MVP de l’histoire du All-Star Game l’année suivante, à Houston.

« Bravo à lui. Il est victime de son succès et de son travail. C’est dingue », déclare son coach Darvin Ham. « Je me disais qu’il n’a jamais eu un All-Star weekend pour lui, sans avoir des obligations. Il fait ça depuis 21 ans. C’est incroyable. Mais il travaille pour ça. Il est constant et régulier. Je suis heureux pour lui. »

All-Star (20x) The only player in NBA history with TWENTY All-Star selections. pic.twitter.com/1Ml3RKMZau — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2024

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 40 34 52.0 39.1 74.0 0.9 6.3 7.2 7.4 1.1 1.3 3.4 0.6 24.8 Total 1461 38 50.5 34.6 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.