All-Star Game 2024 : Stephen Curry recalé par les médias et les joueurs

C’est une première en dix ans ! Pour la première fois depuis 2014, Stephen Curry ne sera pas titulaire au All-Star Game. Pourtant, le public l’avait choisi, et le meneur des Warriors était deuxième des votes dans la catégorie « backcourt ». Mais les médias et les joueurs, dont les votes cumulés comptent pour 50%, l’ont respectivement classé 3e et 4e de leurs votes.

Dans le détail, on constate ainsi que les joueurs avaient opté pour Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic puis Anthony Edwards. Cette 4e place coûte sans doute cette titularisation au All-Star Game à Stephen Curry, MVP du match des étoiles en 2022.

Une 10e sélection en vue

Quoi qu’il en soit, le meneur des Warriors reste fair-play après cette « première ». « On a deux gars qui réalisent une saison incroyable, avec Luka et Shai. Ils le méritent. J’espère être à Indiana, mais ça prouve que rien n’est acquis, et combien c’est difficile d’être reconnu chaque année. »

Sauf tremblement de terre, Stephen Curry devrait être repêché par les coaches, tout comme Anthony Edwards, 3e des votes des joueurs. Le meneur des Warriors devrait donc célébrer sa 10e sélection, et égaler ainsi John Stockton, Ray Allen ou encore Jason Kidd et Carmelo Anthony.