DeMar DeRozan aimerait bien retrouver Kyle Lowry à Chicago

Transféré à Charlotte en échange de Terry Rozier, Kyle Lowry ne devrait pas s’attarder en Caroline du Nord. La seule question est de savoir si les Hornets le transféreront avant la « trade deadline », ou s’ils le libéreront de son contrat ensuite, pour le laisser choisir sa prochaine destination…

Si c’est la deuxième option, sept équipes ne pourront pas lui mettre la main dessus : le Heat évidemment, mais également les Warriors, les Clippers, les Celtics, les Suns, les Bucks et les Nuggets.

Avec une place libre dans leur effectif, et un Lonzo Ball toujours bloqué à l’infirmerie, les Bulls sont donc une option. D’autant que Kyle Lowry y retrouverait DeMar DeRozan, son grand ami des années Raptors.

D’abord soutenir son ami

« Si on me le demande, et si c’est quelque chose qu’il veut faire (ainsi que les dirigeants), bien sûr. Pourquoi pas ? » répond l’arrière/ailier au sujet d’éventuelles retrouvailles. « C’est l’un de mes amis les plus proches, l’un des joueurs les plus intelligents avec qui j’ai joué depuis que je suis dans la ligue. »

DeMar DeRozan explique d’ailleurs que Kyle Lowry l’a prévenu en amont du trade, et qu’il lui a donc apporté de son côté son soutien, alors que le champion 2019 est désormais dans l’incertitude.

« Pour moi, il s’agit d’être là pour lui en tant qu’ami. Le basket n’est pas la priorité. Même la nuit dernière, je lui ai envoyé un message avant de m’endormir pour lui demander comment il se sentait mentalement. C’est ce qui m’intéresse » conclut ainsi celui qui a été l’un des premiers basketteurs à évoquer la santé mentale chez les joueurs.

Reste désormais à voir si Kyle Lowry serait de son côté intéressé à l’idée de rejoindre les Bulls. Retrouver son ancien compère a de quoi lui plaire, mais Chicago n’est actuellement que 9e à l’Est (21 victoires – 24 défaites) et le meneur, à 37 ans, pourrait envisager de rejoindre un candidat au titre plus sérieux.