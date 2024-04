Le Thunder met en lumière le gros défaut des Wolves : les pertes de balle

Battus par le Thunder, alors qu’ils menaient de 11 points dans le 4e quart-temps, les Wolves ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Maladroits comme c’est pas permis dans le dernier quart-temps avec un 3 sur 13 aux tirs, ils vont aussi perdre 7 ballons sur la même période. Et pour ne rien arranger, Anthony Edwards va faire 0 sur 3 aux lancers-francs à trois secondes de la sirène. Certes, il va faire exprès de louper le 3e, mais il avait bel et bien raté les deux premiers. Si on ajoute ses cinq balles perdues, ça fait beaucoup de déchets.

« Il faut que je me regarde dans une glace car c’est moi qui génère la plupart de nos pertes de balle » regrette l’arrière All-Star. « Je vais trouver un moyen d’arrêter de perdre le ballon, je vous le promets. Je regarde les vidéos pour essayer de comprendre ce que je fais. La plupart des erreurs viennent du fait que j’essaie de faire le bon geste. Mais ce n’est pas vraiment le cas, et je vais m’améliorer. »

28e sur 30 au classement des balles perdues

Face au Thunder, les Wolves totalisent 21 pertes de balle, et depuis le début de saison, ils en perdent en moyenne 15 par match. Seules deux formations font pire en NBA : le Jazz et les Pistons. Si Minnesota veut jouer le titre, il va falloir corriger ce gros défaut.

« Nous devons nous battre pour créer de l’espace les uns pour les autres, et ensuite jouer simple, rapide et juste », assure Rudy Gobert. « Quand nous l’avons fait, ils ne pouvaient pas vraiment défendre sur nous. Mais quand nous ne le faisons pas, cela conduit souvent à des pertes de balle ».

« Il ne faut pas faire le malin »

Pour Karl-Anthony Towns, ses Wolves sont trop suffisants. Les passes manquent de conviction. « Il faut être plus simple dans le jeu », demande l’intérieur de Minnesota. « Il ne faut pas faire le malin. On fait ce qu’il faut pour être agressifs, mais il faut être un peu plus intelligents ».

Anthony Edwards a une autre formule : « On doit arrêter de perdre des balles. C’est aussi simple que ça. Que ce soit moi ou les autres, on cherche à aller où il y a du monde. Parfois, on fait des passes aux adversaires. Il faut juste limiter tout ça et tout ira bien. »

Pour illustrer ses propos, il suffit de prendre le 3e quart-temps comme exemple. Les Wolves l’ont gagné 29-17, et ils n’ont perdu qu’un ballon. « On ne battra pas de bonnes équipes en perdant 21 ballons. Surtout quand on les perd comme ça » conclut Chris Finch.