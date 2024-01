Les Kings perturbés par l’approche de la « trade deadline » ?

Après l’échange entre OG Anunoby et la paire Quickley-Barrett entre Raptors et Knicks, les Pacers ont peut-être lancé pour de bon le début des grandes manœuvres à l’approche de la « trade deadline » avec la venue de Pascal Siakam à Indianapolis. Le marché pourrait encore être bousculé d’ici le 8 février prochain, date-butoir pour effectuer des échanges, puisque plusieurs joueurs de gros calibre pourraient faire leurs valises comme un Dejounte Murray ou un Zach LaVine.

Acteurs de la « trade deadline » il y a deux ans avec les départs de Tyrese Haliburton et Buddy Hield aux Pacers pour faire venir Domantas Sabonis, les Kings pourraient à nouveau faire bouger les lignes de leur effectif pour essayer de lui faire franchir un cap supplémentaire. Sauf qu’en attendant que d’éventuelles pistes se décantent, les cerveaux des joueurs semblent gamberger.

La série de quatre défaites pour les hommes de Mike Brown force l’interrogation : les joueurs sont-ils perturbés par l’approche de ce 8 février ? Pour Kevin Huerter et Harrison Barnes, mentionnés parmi les potentiels joueurs sur le départ, cette pression supplémentaire à l’approche de la fin janvier fait partie du jeu.

« C’est une équipe qui essaie de s’améliorer et qui cherche des moyens pour devenir des candidats légitimes pour le titre. Je pense que, pour la plupart, toutes les équipes ont beaucoup de noms sur la table, à l’exception d’une petite poignée de gars. Cela fait partie du jeu en la NBA et du contrat que j’ai signé », a glissé Kevin Huerter.

Rester pro, quoiqu’il arrive

Harrison Barnes en sait quelque chose pour avoir été échangé… en plein match ! C’était justement lors de son transfert des Mavs vers les Kings en février 2019.

« C’est un secteur d’activité à un milliard de dollars », a-t-il rappelé. « Nous sommes payés pour faire un travail et ce genre de choses en fait partie. Tout le monde ici est professionnel et nous essayons de gagner des matchs. Tant que les joueurs porteront l’uniforme des Sacramento Kings, ils devront respecter un certain niveau de jeu ».

Après un troisième revers concédé face à Phoenix mardi, Malik Monk avait concédé que la pression s’exerçait peut-être de manière inconsciente dans l’esprit de certains joueurs. « C’est une bonne question. Je ne peux vraiment pas parler pour les autres. Il se peut que cela pèse sur certaines personnes, mais je n’ai rien entendu. J’ai parlé à tout le monde et ils me semblent confiants, donc tout va bien », avait-il confié.

De grosses échéances à venir

Son coach, Mike Brown, avait également consenti que la situation pouvait peser sur les joueurs susceptibles de faire leurs valises du jour au lendemain.

« Tout le monde est humain, donc tout le monde le ressent d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré. « On peut en parler autant qu’on veut, mais en fin de compte, les rumeurs et les spéculations sont omniprésentes à l’approche de la trade deadline, chaque année, pour toutes les équipes. Cela fait partie de notre métier. Il faut faire avec et continuer à avancer du mieux que l’on peut ».

Le calendrier ne va pas faciliter la tâche des Kings dans leur quête de stabilité en vue de renouer avec la victoire, puisqu’après la réception d’Atlanta ce lundi, Sacramento va entamer un « road-trip » de sept matchs !

Une série qui se terminera juste avant la trade deadline… Pour Domantas Sabonis, l’heure n’est pas à chercher un responsable ou à se tirer dans les pattes, mais bien à l’union sacrée.

« On n’en parle pas vraiment. Je ne pense pas qu’on en ait parlé une seule fois cette année. Peut-être que quelqu’un en a parlé le jour où nous avons joué contre Toronto, mais à part ça, ce n’est pas quelque chose auquel on pense », a-t-il ajouté. « Tout le monde va bien. C’est ce qui caractérise ce vestiaire. Nous sommes tous solidaires. Nous nous apprécions tous et nous savons ce que nous avons à faire ».