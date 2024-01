La dernière fois que Devin Booker avait affronté les Pelicans, il leur avait collé 58 points. C’était en décembre 2022. Cette fois, l’arrière des Suns s’est contenté de 52 points à 18/30 au tir, dont 6/11 de loin…

« J’ai 50 proches dans les tribunes et je vais aller les voir » expliquait Devin Booker après la rencontre. « C’est de là que vient ma principale motivation : de toute ma famille qui est là (son père et son grand-père, qui vivent dans le Mississippi, étaient dans les tribunes du Smoothie King Center). Ils viennent en voiture à chaque fois que je joue ici et j’aime bien leur offrir un petit spectacle. »

Et quel spectacle ! Avec 25 points à 9/11 dans le premier quart-temps, l’arrière de l’Arizona a rapidement mis son équipe sur les bons rails, avant ensuite de calmer toutes les velléités de retour des Pelicans.

Les Pelicans, ses victimes préférées

« Quand il démarre en étant agressif, en cherchant à marquer, ça ouvre le terrain pour tout le monde » détaillait Kevin Durant. « C’est ce que j’attends de lui, pas forcément 50 points, mais cette agressivité, ces tirs. »

C’est la sixième fois de sa carrière que Devin Booker dépasse les 50 points, et on souvient évidemment de son record à 70 points.

Avec ce deuxième match consécutif à plus de 50 points face aux Pelicans, Devin Booker rejoint James Harden, Adrian Dantley, Jerry West, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain sur la très courte liste des joueurs ayant enchaîné deux matchs à plus de 50 points face aux mêmes adversaires. « The Silt » l’a tout de même fait 38 fois…

« Ce gars est un tueur » concluait Frank Vogel. « Il avait ce regard ce soir. C’était une belle victoire collective, mais Book a été spectaculaire. Il les a tués, et il a partagé le ballon lorsque les prises à deux sont arrivées. »