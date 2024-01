Nikola Vucevic se souvient du joueur Dejan Milojevic

À l’exception de Dario Saric et de Kevon Looney, les Warriors ne se sont toujours pas exprimés sur le décès de leur assistant Dejan Milojevic. Alors que le San Francisco Chronicle rapporte que beaucoup de joueurs sont encore sous le choc d’avoir assisté à son malaise au milieu d’un repas, les hommages se multiplient aux Etats-Unis et en Europe.

Présenté comme un formidable formateur après avoir eu, sous ses ordres, des futures stars NBA au Mega Basket, dont Nikola Jokic, Dejan Milojevic s’était d’abord fait un nom sur les terrains, de 1994 à 2009.

Une superbe carrière de 15 ans auréolée de trois titres de MVP de la Ligue Adriatique, et d’un titre de champion d’Europe en 2001. Mesuré à 2m00, le regretté assistant des Warriors mesurait sans doute un peu moins, mais il était très technique et très physique pour se faire une place dans la peinture.

« C’était un immense compétiteur » se souvient Nikola Vucevic. « Il se donnait tout simplement à fond. Il était petit pour un 4 ou un 5, mais il compensait par son intelligence de jeu et ses efforts. »

Interrogé par le Mercury News, le journaliste Milos Jovanovic se souvient très bien de lui. « Les coaches ne le considéraient pas comme un 4 ou un 5, mais comme un 6 car il pouvait dominer n’importe qui, à n’importe quel poste » confie notre confrère. « Il était plus fort que vous en défense et au rebond. Le voir détruire ses adversaires, lorsqu’il était jeune, et je le dis de manière positive, était une expérience très enrichissante parce que je n’ai jamais considéré qu’il était un joueur exceptionnel du point de vue du talent. Mais il compensait tout cela par sa combativité et il méritait chaque centime parce qu’il se donnait à fond. »

Surnommé Charles Barkley par son coach

Champion d’Europe en 2001 aux côtés de Dejan Milojevic, l’ancien scoreur Igor Rakocevic se souvient de leur duo au Buducnost Podgorica. « Le coach nous appelait Michael Jordan et Charles Barkley » raconte-t-il. « A Budućnost, nous étions parmi les plus jeunes et on se donnait à fond. Dejan bossait comme un dingue et a patiemment attendu sa chance. Tout son travail acharné a vite porté ses fruits, tant en club qu’en équipe nationale. »

Nos confrères d’Eurohoops ont déniché une vidéo qui date de 2004. Dejan Milojevic avait rejoint le Partizan Belgrade, et il va signer la 2e meilleure évaluation de l’histoire de l’Euroleague ! Face à l’Olympiakos, le petit intérieur avait cumulé 35 points à 13/16 aux tirs, 14 rebonds, 5 interceptions, 3 passes et aucune balle perdue pour une évaluation de 55. Avec la victoire à la clé.