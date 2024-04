Les Bulls ne veulent pas réagir aux échanges des concurrents

Les rumeurs autour des Raptors et des Pacers ont été confirmées ces derniers jours puisque Toronto a effectué des échanges avec New York (qui pourrait encore faire des transferts) et Indiana. Du côté des Bulls, aussi, les bruits de couloir sont nombreux ces derniers mois, notamment ceux qui concernent Zach LaVine.

Mais la franchise de Chicago n’a pas encore bougé. Et visiblement, les récents échanges dans la conférence Est ne vont pas les pousser à appuyer sur le bouton.

« Je n’ai pas vraiment entendu nos dirigeants dire que, comme il se passait des choses ailleurs, on devait faire quelque chose », assure Billy Donovan pour le Chicago Sun Times. « De mon point de vue, l’idée a toujours été de regarder notre équipe et d’essayer de la rendre meilleure. On regarde toujours, pendant une saison, des façons de pouvoir s’améliorer. Mais je n’ai pas eu ces conversations-là. Du genre : comme OG Anunoby va à New York, on doit réagir. Je n’ai pas parlé de ça avec les dirigeants. »

Installés à la neuvième place de la conférence Est, devant des Hawks irréguliers et des Nets qui coulent, les Bulls sont plutôt sur une bonne dynamique avec 5 victoires en 7 matches. Surtout, le marché semble bloqué autour de Zach LaVine, dont le gros salaire freine beaucoup les prétendants.