Le Thunder stoppe la belle série du Jazz !

Invaincu depuis neuf matches à domicile, le Jazz est finalement tombé devant son public, battu 134-129 par le Thunder. Au lendemain de la rencontre annulée face aux Warriors, les coéquipiers de Lauri Markkanen ont couru après le score pendant toute la rencontre, et ils ne se sont jamais remis de l’entame foudroyante d’OKC.

A l’image de cette action où Jalen Williams bâche Markkanen, Josh Giddey récupère la balle, et envoie Chet Holmgren au dunk. L’action a duré à peine deux secondes, et le Jazz est débordé. Williams est le grand bonhomme de cette entame réussie, et on le retrouve pour découper dans l’axe la défense et aller au bout, puis voler un ballon pour au dunk (29-15).

Et puis, le Jazz va grignoter son retard, avec un bon passage de l’énergique Ochai Agbaji, et du Collin Sexton. Avec 12 minutes de retard, Utah a retrouvé ses jambes, et on retrouve ce jeu spectaculaire et collectif qui permet d’avoir des shoots ouverts. Il faut un 3-points de Chet Holmgren à la dernière seconde pour que le Thunder rentre à la pause avec neuf points d’avance (76-67).

Jalen Williams intenable

Au retour des vestiaires, Utah confirme qu’il y a du mieux, et Markkanen s’envole au alley-oop, puis va à la claquette (79-76). En face, Shai Gilgeous-Alexander fait oublier son couac du dernier quart-temps face aux Clippers. Il domine Kris Dunn, et ce n’est pas un mince exploit en ce moment. Le duo Giddey-Williams est aussi à son meilleur niveau, et le Thunder parvient à conserver un écart (91-84). Et puis il y a cette action assez folle : un contre de Walker Kessler sur Chet Holmgren, suivi d’une tentative de poster de Markkanen sur ce même Holmgren. Le ballon fait gamelle, mais Simone Fontecchio arrive en trailer pour la claquette dunk. Il n’y a plus qu’un point d’écart (94-93) !

Aussi fou que cela puisse paraître, le Jazz ne va jamais passer devant ! Pourquoi ? Parce que le Thunder va débuter le 4e quart-temps par un 7 sur 7 aux tirs pour prendre 11 points d’avance (113-102). Par le duo Markkanen-Sexton, le Jazz va donner un nouveau coup de rein, et Sexton va ramener les siens à -4 (130-126) à une minute de la fin. Mais Williams va mettre fin aux espoirs du Jazz sur son 4e 3-points de la soirée. A l’arrivée, OKC s’impose 134-129, et met fin à la belle série du Jazz, six victoires de suite en 2024.

Ce qu’il faut retenir

– Fin de séries. Le Jazz avait deux séries en cours. La première, à domicile, avec neuf victoires de rang. La seconde avec six succès d’affilée en 2024, et les victimes se nommaient les Nuggets, les Sixers ou encore les Lakers et les Bucks.

– Jeu rapide. Le Thunder porte bien son nom avec des jeunes qui passent leur temps à cavaler, et à être actifs en défense. Résultat, 19 points inscrits sur les balles perdues du Jazz, et surtout 29 points marqués en contre-attaque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.