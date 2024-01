Pour les Kings, une nouvelle défaite difficile à digérer

Fin de road-trip délicate pour les Kings, actuellement sur une série de trois défaites de rang. Au-delà de l’aspect comptable, c’est la manière dont se sont produits ces revers qui a de quoi frustrer et faire rager car, après avoir perdu chez les Sixers privés de Joel Embiid et à Milwaukee sur un 3-points au buzzer de Damian Lillard, les voilà battus chez les Suns en dilapidant une avance de… 22 points dans le quatrième quart-temps.

Un comeback de folie de la part de Phoenix, qui en a laissé pantois Kevin Durant himself, et qui ne laissait forcément que de l’amertume en bouche, dans les rangs de Sacramento…

« C’est difficile de perdre de cette manière » admettait Mike Brown, cette fois-ci plus apaisé dans son discours, après ses 50 000 dollars d’amende. « Il faut donner du crédit à Frank Vogel et à toute l’équipe des Suns. La réalité, c’est qu’ils ont joué small-ball et que nous n’avons pas pu marquer, les punir à l’intérieur. […] Nous n’avons pas arrêté de perdre la balle, nous avons commis quelques pertes de balle fâcheuses. J’ai trouvé que nous avons été peu précautionneux avec le ballon, au lieu de nous assurer de passer la balle à temps et avec précision… Dans les cinq ou six dernières minutes d’un match, quand une équipe remonte et que le public est dedans, vous ne pouvez pas vous permettre d’être nonchalant avec le ballon. »

En échec face au « small ball » des Suns

Comme souligné par l’entraîneur des Kings, ces derniers ont notamment déjoué lorsque les Suns ont commencé à jouer small ball, en utilisant Kevin Durant au poste de pivot plutôt que Jusuf Nurkic. Sans que Domantas Sabonis ne profite de son avantage physique pour punir ses adversaires…

« Nous ne réussissions pas à marquer » regrettait toujours Mike Brown. « Nous sommes allés au poste plusieurs fois de suite et cela ne fonctionnait pas, donc j’ai essayé de trouver quelque chose d’autre, et c’était aussi compliqué. J’ai utilisé le small ball, nous avons commis deux pertes de balle, et j’ai remis [Domantas Sabonis] en jeu… »

Désireux de rectifier le tir, « car cela s’est déjà produit par le passé » (et pas plus tard que chez les Bucks…), Mike Brown ne veut en tout cas pas se servir de l’excuse du calendrier chargé (cinq déplacements en une semaine) pour justifier la mauvaise passe de son équipe.

Des leçons à retenir tactiquement

Dans le camp de Sacramento, il n’était cependant pas le seul frustré par cette nouvelle défaite, pour le moins difficile à avaler.

« Quand vous menez de 22 points, vous devez trouver un moyen de gagner ces matchs » indiquait Sasha Vezenkov, précieux en sortie de banc (14 points). « C’est le deuxième match d’affilée où nous menons et perdons d’une sale manière… »

« Je n’aime pas perdre, surtout quand je commets une perte de balle à 50 secondes de la fin… » ajoutait Malik Monk, un autre remplaçant de la franchise californienne (13 points, 8 passes). « Cela ne nous a pas coûté le match, mais cela aurait très bien pu, donc voilà comment je me sens parfois. Je suis juste dur envers moi-même. »

Le mot de la fin pour Mike Brown, prêt à tirer des leçons de ce revers sur le plan tactique : « Les Suns ont été capables de mettre des 3-points sur la fin, car ils avaient cinq shooteurs, cinq créateurs sur le terrain et nous ne voulions pas qu’un gars comme Domantas Sabonis se retrouve à switcher sur Devin Booker ou Kevin Durant, nous ne pouvions pas switcher… Défensivement, nous devons trouver un plan de jeu différent, dans le cas où [les adversaires] jouent avec cinq shooteurs. »