Points en carrière : Paul George très fier d’atteindre le Top 100

« Il a pris le contrôle dans le quatrième quart-temps. » Difficile de contredire Kawhi Leonard pour décrire la performance de Paul George face au Thunder. Face à son ancienne équipe, l’ailier des Clippers a signé la meilleure performance offensive de sa saison : 38 points (15/24 aux tirs dont 6/12 de loin), avec 7 rebonds et 5 passes.

« Il a été lui-même, agressif et il a rentré des tirs. C’est tout ce qu’on attend de lui », énumère un Kawhi Leonard beaucoup plus discret (16 points, 6 rebonds et 6 passes). Pris à deux dans les derniers instants d’une partie très indécise, « The Klaw » n’a pas eu à forcer l’issue tant son coéquipier était en feu.

Dans l’ultime période, ce dernier a ainsi inscrit 18 points (11 des 14 derniers points de son équipe), dont une folle séquence pour tuer le match sur la fin, avec deux paniers primés et une interception terminée par un « reverse dunk » en contre-attaque. « Une fois que je vois la balle rentrer, je me sens confiant et ultra-agressif. Tout au long de ma carrière, il m’a fallu quelques tirs pour me sentir à l’aise », reconnaît le joueur de 33 ans.

Un joueur total

Une sacrée carrière, démarrée dans l’Indiana, marquée par huit sélections All-Star, six places dans un « All-NBA Team », et une propension à scorer impressionnante. À l’issue de cet exercice, il devrait boucler sa 9e saison de suite à au moins 21 points de moyenne. « Jeu au poste, isolation, ‘catch and shoot’, ‘pick-and-roll’… C’est un joueur totalement complet », peut qualifier Tyronn Lue, qui n’oublie pas son impact de l’autre côté du terrain.

Reste que cette quantité de points lui a récemment permis d’intégrer le Top 100 des plus grands scoreurs de l’histoire de la ligue. Avec son match de cette nuit, Paul George a dépassé Kevin Willis à la 96e place de ce classement (hors ABA), avec 17 271 points.

Il avait récemment évoqué ce cap symbolique dans son podcast. « Vous savez ce qui est fou ? Je vais regarder en haut et me dire ‘Bon sang, Kobe (Bryant) a marqué 30 000 points. Comme (Karl) Malone, comme Kareem (Abdul-Jabbar), ces gars-là ont marqué 30 000 points. J’ai toujours cherché à savoir ce qu’il en était. Pendant mes deux premières années dans la ligue, je me disais que je ne parviendrais jamais à atteindre ces chiffres », lâchait-il.

Pas une saison à 60 matchs depuis 2019

Le joueur drafté à la 10e position en 2010 n’était en rien, lors de ses premières saisons, l’attaquant d’aujourd’hui. Ce n’est qu’à partir de la saison 2012-13, marquée par une première sélection All-Star, que son statut et sa production offensive a commencé à évoluer. Un bond en avant stoppé net par sa terrible blessure en 2014 qui va quasiment le priver de toute la saison 2014-15.

Puis, après avoir retrouvé de la stabilité physique pendant quelques années, il a enchaîné les pépins avec les Clippers : pas une saison à plus de 60 matchs disputés.

« Mais aujourd’hui, je me retrouve dans le Top 100, et ce n’était pas gagné d’avance. Oui, (avec) les blessures, j’ai joué 14 saisons. Mais en réalité, j’ai joué dix saisons, neuf saisons à fond. Alors, pour en arriver là, pour surmonter les blessures et pour avoir la longévité de jouer pendant 14 ans jusqu’à aujourd’hui… Oui, j’apprécie vraiment de figurer sur cette liste », terminait Paul George.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 37 35 46.3 41.8 92.3 0.6 4.9 5.5 3.7 3.0 1.6 2.2 0.4 23.6 Total 830 34 43.9 38.4 85.2 0.9 5.5 6.4 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.