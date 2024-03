Paul George et le regret de sa blessure en 2014

Les images de la blessure de Paul George avec Team USA, le 1er août 2014, dans un simple match d’entraînement restent toujours difficiles à voir. L’ailier s’était brisé la jambe sur la structure du panier.

Il manquera évidemment plusieurs mois de compétition lors de l’exercice 2014/15, avant de revenir le 5 avril 2015. Mais les Pacers, qui montaient en puissance (56 victoires en 2013/14), ne seront plus les mêmes…

« Je me suis cassé la jambe l’été après notre défaite contre Miami. C’est la partie de ma carrière la plus désastreuse de ce point de ce vue car, la saison d’avant, on fait un bon parcours contre LeBron James et Miami », rappelle-t-il à Stephen A. Smith. « J’allais apprendre beaucoup de choses des stars de l’équipe nationale, et aussi en jouant en FIBA, pour la saison d’après. J’étais impatient de vivre cet été pour progresser, pour trouver des solutions afin de passer l’obstacle. »

Sans Paul George, qui ne jouera que six petits matches, Indiana ne remporte que 38 matches et manque les playoffs, après avoir affronté le Heat en finale de conférence deux années de suite. Le train est passé.

« Je crois vraiment qu’on aurait gagné le titre si j’avais été en bonne santé à ce moment-là, à Indiana. Des événements malheureux m’ont empêché de gagner le titre. Depuis mon départ d’Indiana, à chaque fois que j’avais une chance ou une opportunité, j’étais touché par les blessures. Elles ont plombé beaucoup de mes playoffs. »

C’était encore le cas ce printemps face aux Suns…

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 63 34 46.8 40.3 89.6 0.5 4.8 5.3 3.7 2.8 1.6 2.0 0.5 22.5 Total 856 34 44.0 38.3 85.2 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.