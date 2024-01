Immanuel Quickley ne remerciera jamais assez Stephen Curry

Pendant des années, les jeunes vedettes de la NBA ont cité Kobe Bryant et LeBron James comme modèles. Agé de 24 ans, Immanuel Quickley ne faisait pas partie de ceux-là. Il y a neuf ans, alors qu’il était la vedette d’un lycée du Maryland, le nouveau meneur des Raptors a eu un choc. En 2015, Stephen Curry marche sur la NBA, et Quickley a eu une révélation !

« 2015 était une année dingue ! », se souvient l’ancien meneur des Knicks. « Voir quelqu’un de 1m90 et 85 kg être MVP vous amène à réfléchir : « Pourquoi ne pourrais-je pas être aussi bon ? » Si vous avez l’éthique du travail, pourquoi ne pouvez-vous pas accomplir de grandes choses ? C’est toujours formidable de voir de supers joueurs réussir, en particulier des joueurs qui ont la même morphologie que vous, c’est vraiment cool de voir ça. »

Avec son physique de Monsieur Tout-le-monde et un jeu hyper spectaculaire, Curry devient le chouchou du public, mais aussi une inspiration pour les jeunes basketteurs. On peut devenir le meilleur joueur du monde sans être body buildé, ni mesurer 2m00 et plus. C’est ce qui rend très fier le meneur des Warriors.

« Cela montre à quel point je suis là depuis longtemps… Quand on joue contre des gars qui vous ont observé pendant des années et qui prennent des bribes de ce que je fais et l’ajoutent à leur jeu… », réagit Curry, qui vient de croiser Quickley au Chase Center. « Il a un potentiel énorme dans cette ligue et le changement de décor va lui apporter de la fraîcheur. Il a une belle opportunité comme meneur de jeu titulaire. Je lui ai parlé une ou deux fois ces deux dernières années, je lui ai donné quelques conseils… Il a pris l’initiative en me contactant, et c’est génial ».