En sifflant le nom de Jerry Krause, le public de Chicago ternit l’hommage aux Bulls de 1996

« Ring Of Honor » ou « Ring Of Deshonor » ? Comme à Phoenix, les Bulls ont décidé de créer leur propre Hall Of Fame, et tous les deux ans, la direction a décidé de rendre hommage à d’anciens joueurs ou d’anciennes équipes qui ont marqué l’histoire de la franchise. Pour cette première édition, les Bulls avaient décidé d’honorer 13 personnalités et toute l’équipe de 1995/96, titrée après avoir remporté 72 matches en saison régulière.

Comme les Warriors étaient de passage, Steve Kerr a participé à l’hommage. Même si la présence de Phil Jackson, assis sur une chaise au milieu de terrain, était émouvante, on retiendra surtout que Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman n’étaient pas là ! Dennis Rodman devait être là, mais la météo l’a contraint à annuler son déplacement. Quant à Pippen et Jordan, ils se sont contentés d’envoyer un message vidéo…

Pire, la fête a carrément été gâchée par des sifflets. GM des Bulls de 1985 à 2003, le regretté Jerry Krause était l’architecte de la dynastie des Bulls, et sa veuve Thelma était présente pour cet hommage. Malheureusement, des sifflets ont accompagné le nom de son défunt mari, et c’est ce qui restera de cette soirée qui se voulait une fête.

« Je vais vous dire, Chicago est une ville de sport, et ce que nous avons vu aujourd’hui quand les gens ont hué le nom de Jerry Krause et sa veuve, c’est la pire chose que j’ai jamais vue de ma vie », a réagi Stacey King, ancien intérieur des Bulls, aujourd’hui consultant TV. « J’ai eu mal pour cette femme. Elle a pleuré et ceux qui l’ont huée dans cette salle devraient avoir honte ».

Steve Kerr anéanti par les sifflets

Même réaction chez Steve Kerr. « Je suis effondré pour Thelma et pour la famille Krause. Je ne peux pas croire que les fans aient fait ça – et j’ai conscience que ce n’est pas tout le monde. Les supporters qui ont hué savent qui ils sont. Pour moi, c’est absolument honteux et j’en suis anéanti. Que les gens aient aimé Jerry ou pas, nous sommes ici pour célébrer cette équipe. Jerry a fait un travail extraordinaire en construisant cette équipe. … Et je suis tellement déçu par les fans… Beaucoup de fans, j’en suis sûr, n’ont pas hué. Mais ceux qui ont hué devraient avoir honte ».

Ces sifflets ont contraint les Bulls à publier un communiqué par la voix du président Michael Reinsdorf, pour rappeler le rôle essentiel de Jerry Krause dans l’histoire de la franchise. « Jerry Krause a été six fois champion NBA et deux fois dirigeant de l’année de la NBA. Il a été intronisé au Hall of Fame pour ses exploits et représente une part importante de notre histoire. Son héritage mérite d’être célébré et respecté. Nous avons été incroyablement honorés d’avoir Thelma avec nous ce soir pour reconnaître Jerry en tant que membre du premier cercle d’honneur des Chicago Bulls. »

Le mot de la fin pour Ron Harper, auteur du triplé avec les Bulls entre 1996 et 1998. « Tout d’abord, les fans, on ne hue pas Jerry Krause ! », a lancé Ron Harper. « Cet homme a fait beaucoup de choses formidables ici. Ce n’est peut-être pas la personne que vous préférez, mais nous devons respecter l’homme. Je n’ai pas vraiment apprécié cette partie. Mais pour l’ensemble de la cérémonie, c’était génial ».