Du bon « load management », comme Gregg Popovich l’affectionne. En « back-to-back », les Celtics enchaînaient deux gros chocs : un match à domicile face aux Wolves, suivi d’un déplacement à Milwaukee. Difficile de faire plus compliqué et plus costaud, et on s’attendait à ce que Joe Mazzulla laisse au repos un ou deux joueurs vedettes.

Sauf que la NBA sanctionne désormais les mises au repos injustifiées, et c’est finalement le scénario du match, avec ce 25-0 des Bucks, qui lui a permis de mettre ses meilleurs joueurs au frigo après la mi-temps.

« C’est difficile car ils voulaient jouer, et ils s’étaient préparés » assure le coach de Boston. « Je le répète, c’était ma décision. Cela ne venait pas d’eux. Au final, c’est de ma responsabilité de faire ce qu’il y a de mieux pour eux et l’équipe. Si je leur avais demandé leur avis, ils seraient allés jouer. Mais c’était mon choix, et je leur ai dit que c’était de ma responsabilité de le faire. »

Un cas isolé ou une tendance ?

Résultat : les Celtics ont pris une belle fessée (-33), et aucun titulaire n’a joué plus de 21 minutes. Mais Joe Mazzulla insiste, c’était le cinquième match en sept jours, et malgré cette défaite, Boston conserve la première place de la conférence Est, et même de la NBA. Il s’agit d’un cas isolé.

« Tout tourne autour des joueurs », a conclu Joe Mazzulla. « Il faut donc continuer à écouter leur point de vue et observer les intentions et le caractère de l’équipe, et j’ai une année d’expérience. J’ai donc confiance en notre caractère, et j’ai confiance en notre équipe. Il faut examiner la situation et se demander s’il s’agit d’un cas isolé ou d’une tendance ? S’agit-il d’une tendance ? Est-ce que c’est quelque chose de préoccupant ? Quand on se penche sur tout ça, la réponse est non pour tout ».