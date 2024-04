Bradley Beal affiche sa « mentalité de tueur »

Kevin Durant raconte avoir vu Austin Reaves « danser ». Dans le troisième quart-temps du déplacement des Suns à Los Angeles, « KD » a observé son coéquipier Bradley Beal engager un tango avec le joueur des Lakers : une série de dribbles « in an out » avec sa main gauche avant de sanctionner à mi-distance, avec la faute.

« Je l’ai déjà fait par le passé. Avec cinq ‘in and out’, vous allez mordre au moins une fois », sourit l’arrière de Phoenix, qui a réveillé tout son banc. « Brad est l’un des meilleurs joueurs du monde, donc avoir l’occasion de le voir d’aussi près […], c’est toujours sympa. J’apprécie voir mes coéquipiers ‘cuisiner’ comme ça. On va avoir besoin de plus de (ce genre d’actions) parce que ça enflamme le banc, le public même à l’extérieur », réclame Kevin Durant.

Cette nuit, les spectateurs de la Crypto Arena, à défaut de voir leur équipe favorite répondre présent, en ont eu pour leur argent avec l’ancien joueur des Wizards. Alors que Devin Booker signait une première période de feu, Bradley Beal a pris les commandes de la rencontre dans le troisième quart-temps.

L’altruisme de Durant

« Il a pu faire tout ce qu’il voulait. Il a montré tout son attirail ce soir », juge Kevin Durant, en énumérant toute la palette de tirs utilisée : le « catch-and-shoot » ou le tir en sortie de dribble, à mi ou longue distance… Et ces situations de « pick-and-roll » où l’arrière est le poseur d’écran, avant d’être servi dans la « poche », au cœur de la raquette. « KD » l’a trouvé au moins à deux reprises dans ces situations.

Dans un autre contexte, Beal a manqué la cible à 3-points, mais Grayson Allen a volleyé le rebond offensif vers Durant. Ce dernier a, sans hésiter, re-transmis le cuir vers Beal qui a converti sa deuxième tentative. Une action symbole de l’altruisme de « KD » qui s’est mis en retrait (18 points à 7/12 aux tirs) de ses deux coéquipiers phares.

Frank Vogel dit ainsi n’avoir « aucun doute (sur la question), ils sont tous les trois très altruistes. En particulier lorsque l’aide se manifeste rapidement et que les prises à deux arrivent. Ils n’essaient pas de forcer, mais ils vont être agressifs, chercher à marquer, mettre la pression sur la défense aussi, pour générer des prises à deux. Comme on l’a vu avec Book en première mi-temps et Brad en seconde », analyse Frank Vogel.

Enfin du tir à 3-points !

Ce dernier est également ravi par l’une des colonnes statistiques de son arrière : son volume de tirs à 3-points. « Il a pris 10 tirs à 3-points, il en a mis 8 (rire) ! C’est un bon pourcentage ! Je sais maintenant qu’il est capable de prendre 10 tirs à 3-points. Je vais lui demander de s’y tenir, je lui ai déjà dit », rapporte le technicien, selon qui sa recrue majeure de l’été est « de plus en plus à l’aise » dans le jeu des Suns.

« C’est quelque chose que le staff prêche tout au long de l’année. Au cours des cinq dernières années de ma carrière, j’ai essayé de faire en sorte de tirer au moins huit à dix fois à 3-points », complète Bradley Beal, dont le volume à Phoenix a pourtant drastiquement baissé par rapport à ses années à Washington : un peu moins de quatre tentatives par match contre le double trois ans plus tôt. Son équipe n’occupe que la 26e place au classement des équipes les plus gourmandes derrière l’arc (31.6 tentatives).

Cette nuit, sur la base de sa grosse réussite à 3-points, l’arrière, qui a dit avoir bossé avec son entraîneur personnel ces derniers temps, s’est offert un record de saison : 37 points (14/21 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes.

« C’est clairement encourageant d’entendre K ou Book me dire d’attaquer, de continuer, de m’inciter à retrouver une mentalité de tueur », apprécie-t-il, là où Kevin Durant se montre formel : « Lorsqu’il est imprévisible dans son attaque, cela facilite les choses pour tout le monde. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.