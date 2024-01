Retour de la Betclic Elite sur l’appli NBA

Dans sa dernière « Mock Draft » en date, ESPN place deux Français aux deux premières places de la Draft 2024 (Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher), mais aussi un 3e dans le Top 10 avec Tidjane Salaün. Aux Etats-Unis, ils sont encore méconnus mais la NBA a décidé de les mettre en avant sur son appli. Tout du moins ceux qui évoluent en Betclic Elite.

Comme la saison passée, avec Victor Wembanyama et sa formation de Boulogne-Levallois, la NBA a ainsi décidé de diffuser une rencontre par semaine du championnat de France sur son application. C’est gratuit, via le League Pass, et disponible aussi en France.

Risacher et Bourg pour le premier match

Révélée par La Tribune, cette information a été confirmée par L’Equipe qui rapporte que la première retransmission est prévue pour le samedi 20 janvier avec une opposition entre l’Élan Chalon et la JL Bourg. L’occasion pour les Américains de découvrir Zaccharie Risacher qui évolue à Bourg en Bresse, et il faut s’attendre à ce que la NBA choisisse essentiellement des rencontres de la JL Bourg et de Cholet.

Le week-end du 27 janvier, les coéquipiers de Tidjane Salaun défieront Boulogne-Levallois. Le week-end suivant, on aura le droit à une très belle affiche puisque Zaccharie Risacher et ses partenaires accueilleront l’AS Monaco de Mike James, champion de France en titre et 3e de l’Euroleague en 2023.